Un produit de la Masia explose en Pro League : il est déjà l'un des meilleurs coups de l'été

Si l'Antwerp n'a pas connu le début de saison espéré, les premiers matchs d'Alvaro Cortes en défense sont, eux, très prometteurs. L'Espagnol de 21 ans est arrivé cet été en provenance de l'équipe réserve du FC Barcelone contre 3,5 millions d'euros. Il estime lui-même qu'il est encore dans une phase d'apprentissage, mais était déjà notamment l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse contre le Standard et le Club de Bruges.

Une affaire qui mérite tout de même d’être examinée de plus près. Alvaro Cortés est arrivé au FC Barcelone en provenance du Real Saragosse en 2021 et a ensuite franchi les différentes étapes de la formation catalane. En mars, le Barça avait encore prolongé son contrat jusqu’en 2028, avec une option pour une saison supplémentaire. Le club avait alors clairement indiqué vouloir assurer la continuité de son capitaine au sein du Barça Atlètic.

Pourtant, sa situation a complètement changé quelques mois plus tard. Les médias espagnols rapportaient que Cortés voulait obtenir des garanties concernant ses perspectives avec l’équipe première. Il ne souhaitait pas passer une nouvelle saison en équipe réserve. Lorsque le Barça s’est ensuite activé pour recruter un défenseur central gaucher supplémentaire, un départ est devenu envisageable. Cortés a alors choisi de rejoindre un nouvel environnement où il aurait davantage de chances d’obtenir du temps de jeu.

Capitaine des jeunes du Barça avec un objectif : devenir enfin un professionnel confirmé

C’est à ce moment-là que l’ambition du jeune défenseur s’est révélée. Il n’a pas quitté Barcelone parce que le club ne croyait pas en lui, mais parce que sa patience avait atteint ses limites et que son ambition l’obligeait à chercher un nouveau défi.

Au cours des deux dernières saisons, il a disputé respectivement 30 et 28 rencontres avec le Barça Atlètic, en D4 espagnole. La saison dernière, il était en outre le premier capitaine de l’équipe dirigée par Juliano Belletti. Au moment de ses adieux, le Barça l’a décrit comme l’un des leaders du groupe, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

Sa chance avec l’équipe première est finalement arrivée. Le 13 mai, Cortés était titulaire face à Alavés. Il a disputé l’intégralité de la rencontre au poste de défenseur central gauche et s’est notamment distingué, selon le communiqué du FC Barcelone à son départ, par son calme dans la relance et la qualité de ses interventions défensives.





Il s’agissait de son premier match officiel avec l’équipe première. Mais un seul match ne suffisait pas à lui offrir des garanties. Cortés a donc préféré la certitude du Bosuil à l’incertitude de la Catalogne.

Une grosse marge de progression, mais déjà un très bon niveau

Le fait que l'Antwerp ait souhaité le recruter définitivement en dit aussi long sur les attentes placées en lui. The Great Old a déboursé 3,5 millions d’euros pour Alvaro Cortés. Barcelone a par ailleurs conservé un pourcentage sur une éventuelle future revente. Mais ce n’est pas uniquement l’origine de Cortés qui laisse penser que le Matricule 1 a réalisé une excellente opération. Ses premières apparitions au Bosuil vont dans le même sens. Titulaire d’entrée face au Standard et au Club de Bruges, il a impressionné, malgré des résultats en dents de scie.

Cortés n’a que 21 ans, mais l'Espagnol de 1,90 m ne joue pas comme quelqu’un qui découvre le football chez les adultes. L'Antwerp a recruté un jeune défenseur qui possède déjà une solide formation footballistique et une expérience du leadership. Il lui manque désormais du vécu au plus haut niveau, qu'il est venu prendre en Belgique.

Sa propre analyse après le match contre Bruges montre également qu'il est encore loin de son sommet. Cortés a reconnu que le football belge était plus physique que ce à quoi il était habitué en Espagne, avec des duels plus intenses et davantage de courses en direction de son propre but. Des éléments dans lesquels il doit donc encore s'améliorer.

3,5 millions d'euros, une très bonne affaire pour l'Antwerp

Mais le fait qu’il parvienne déjà à tenir le choc après seulement quelques rencontres, alors qu’il parle lui-même encore d’un processus d’apprentissage, est révélateur. Il a également souligné que ce type de matches était exactement ce dont il avait besoin pour continuer à progresser.

Si Cortés poursuit également son développement sur le plan offensif et dans la relance au cours des prochains mois, l'Antwerp pourrait le revendre en tant que défenseur central bien plus complet que celui qu’il a recruté cet été à Barcelone, et à un prix bien plus important.