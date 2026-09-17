Youri Tielemans a porté le brassard de capitaine de Manchester United : "Je suis très fier"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Youri Tielemans a porté le brassard de capitaine de Manchester United : "Je suis très fier"
Photo: © photonews
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Manchester United est déjà éliminé de la Carabao Cup. Les Red Devils se sont inclinés sur le score de 2-3 contre Brighton après avoir pourtant mené 2-0. Youri Tielemans était logiquement très déçu après cette élimination des Mancuniens au troisième tour de la compétition.

Le début de match de Manchester United a été très positif. Les hommes de Michael Carrick menaient déjà 2-0 après dix minutes de jeu grâce à des buts de Shea Lacey (8e) et Mason Mount (10e). Au micro de Manchester United TV, Youri Tielemans s'est exprimé sur cette entame parfaite de rencontre : "Je pense que nous avons très bien commencé. Nous avons débuté de manière très positive. Puis nous avons encaissé ce but avant la mi-temps et nous avons un peu perdu notre rythme."

"Nous étions beaucoup trop sur la défensive. Ensuite, nous avons encaissé deux buts en deuxième mi-temps et nous avons laissé échapper cette avance, ce qui ne devrait pas arriver. C'est donc frustrant et décevant", a-t-il ajouté. 

Brighton renverse complètement Manchester United

En effet, après avoir encaissé un but juste avant la pause (45+1e), les Mancuniens ont vu les Seagulls recoller au score via Pascal Gross peu après l'heure de jeu (65e). Ensuite, Maxim De Cuyper a permis à Brighton de prendre les commandes cinq minutes plus tard (70e).

"Au début, nous étions offensifs, nous gagnions nos duels, nous gardions le ballon dans leur moitié de terrain et nous nous créions des occasions", a souligné Youri Tielemans. "Je pense que nous les avons punis lorsqu'ils ont perdu le ballon à plusieurs reprises derrière. C'est ce que nous voulions faire dans ce match et nous avons essayé de continuer comme ça. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à maintenir ce rythme et nous avons été battus." 

Une réaction est attendue

Les Mancuniens devront rapidement montrer une réaction : "Nous devons nous regrouper. Je dois dire que nous devons rester forts et soudés en tant qu'équipe. Nous avons un énorme match dimanche en Premier League (ndlr : face à Fulham à 17h30). Nous devons réagir et terminer sur une note positive avant la trêve. Ensuite, après la trêve, nous devrons repartir à 100 %." 

Lire aussi… Youri Tielemans capitaine, Manchester United éliminé : Maxim De Cuyper éteint Old Trafford

Youri Tielemans capitaine

Youri Tielemans a porté le brassard de capitaine lors de cette rencontre. Le Diable Rouge, qui a été passeur décisif sur le premier but de son équipe, s'est montré honoré : "Oui, clairement, c'est un moment dont je suis très fier. Mais au final, nous ne gagnons pas, donc je suis très déçu par le résultat. Mais oui, c'est clairement un moment de fierté." 

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