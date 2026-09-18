À 41 ans, Cristiano Ronaldo est encore présent dans la liste du Portugal après la Coupe du monde 2026
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En plus de la Belgique, d'autres sélections européennes ont également dévoilé leur liste pour la phase de ligue de la Ligue A de la Ligue des Nations ce vendredi après-midi. Découvrez ci-dessous les listes du Portugal, de l'Angleterre, de l'Espagne et des Pays-Bas.
"Son passé ne compte pas" : le sélectionneur du Portugal explique son choix de retenir Cristiano Ronaldo
Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a choisi de sélectionner Cristiano Ronaldo après la Coupe du monde 2026, qu'il a disputée à l'âge de 41 ans. La présence de la star portugaise fait débat.
L'entraîneur s'est expliqué sur son choix de retenir le joueur d'Al-Nassr : "Son passé ne compte pas. Il compte en ce qui concerne toute son histoire, mais ce sont ses performances, comme celles de tous les autres joueurs, qui dicteront les décisions que je devrai prendre."
"Dans cette sélection, il y a 13 joueurs qui ont déjà travaillé avec moi. Cela peut ne pas sembler important, mais ça aide et cela a compté dans mes choix. Cristiano est un joueur comme tous les autres. S'il est performant, il joue, s'il ne l'est pas, il ne joue pas. C'est comme ça que je fonctionne avec tout le monde, ce n'est pas différent parce qu'il s'agit de Cristiano", a-t-il poursuivi.
"A-t-il un statut différent ? Oui. Sa carrière est différente, il a cinq Ballons d’Or. Mais est-ce que cela compte dans mes décisions ? Non. En revanche, il est évidemment différent des autres."
La liste du Portugal (25 joueurs) : Cristiano Ronaldo encore présent
Le Portugal a également dévoilé sa sélection pour la prochaine trêve internationale. À 41 ans, Cristiano Ronaldo est toujours présent. Il s'agit de la première liste de Jorge Jesus depuis sa nomination à la tête de la Seleção.
Gardiens : Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.
Défenseurs : João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Tomás Araújo, Renato Veiga, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Nuno Tavares.
Milieux : João Palhinha, Rúben Neves, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes.
Attaquants : Francisco Conceição, Francisco Trincão, Rafael Leão, Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, Fábio Silva.
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En plus de la Belgique, d'autres sélections européennes ont également dévoilé leur liste pour la phase de ligue de la Ligue A de la Ligue des Nations ce vendredi après-midi. Découvrez ci-dessous les listes de l'Angleterre, de l'Espagne et des Pays-Bas.
Thomas Tuchel a repris 27 joueurs. Parmi eux figurent notamment Trent Alexander-Arnold, qui retrouve la sélection pour la première fois depuis juin 2025, et Cole Palmer. Alex Scott connaît, quant à lui, sa première convocation avec les Three Lions.
La liste de l'Angleterre (27 joueurs)
Gardiens : Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford.
Défenseurs : Trent Alexander-Arnold, Jarrad Branthwaite, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah.
Milieux : Elliot Anderson, Jude Bellingham, Myles Lewis-Skelly, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Alex Scott.
Attaquants : Dominic Calvert-Lewin, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha, Marcus Rashford, Morgan Rogers, Bukayo Saka.
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La liste de l'Espagne (26 joueurs)
L'Espagne a dévoilé sa première liste depuis son titre de championne du monde 2026. Josep Martínez et Roberto Fernández rejoignent le groupe pour la première fois. Joan García est absent en raison d'une blessure.
Gardiens : Unai Simón, David Raya, Josep Martínez.
Défenseurs : Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric Garcia, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Dean Huijsen.
Milieux : Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Fermín López, Álex Baena.
Attaquants : Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Dani Olmo, Víctor Muñoz, Nico Williams, Yeremy Pino.
🚨 THE BOYS ARE BACK. 🇪🇸— Spanish Football (@SpainIsFootball) September 18, 2026
Spain returns. The nation gets behind them. ❤️🔥
Luis de la Fuente has dropped the squad for the upcoming #NationsLeague fixtures.
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La liste des Pays-Bas (26 joueurs)
C’est la toute première sélection de Xavi Hernández depuis sa nomination à la tête des Oranje. Ruben van Bommel, le fils de l'entraîneur des Diables Rouges, et Gjivai Zechiël sont les deux joueurs appelés pour la première fois.
Gardiens : Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen.
Défenseurs : Nathan Aké, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Jurriën Timber, Micky van de Ven.
Milieux : Ryan Gravenberch, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Kenneth Taylor, Quinten Timber, Joey Veerman, Gjivai Zechiël.
Attaquants : Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen, Crysencio Summerville.
Xavi’s first squad! 🇳🇱— OnsOranje (@OnsOranje) September 18, 2026
First call-up for Ruben & Gjivai! 🦁 pic.twitter.com/gd1JcOLQOe
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