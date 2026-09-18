À 41 ans, Cristiano Ronaldo est encore présent dans la liste du Portugal après la Coupe du monde 2026

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En plus de la Belgique, d'autres sélections européennes ont également dévoilé leur liste pour la phase de ligue de la Ligue A de la Ligue des Nations ce vendredi après-midi. Découvrez ci-dessous les listes du Portugal, de l'Angleterre, de l'Espagne et des Pays-Bas.