Ce joueur arrivé à La Gantoise cet été révèle qu'il aurait pu signer à... Anderlecht : "C'était une option"

Mouhamed Ngom s'est rapidement imposé dans la défense de La Gantoise. Pourtant, le défenseur aurait bien pu rejoindre un autre club en Belgique. Dender avait tenté de l'attirer en début d'année et Anderlecht était également une option quelques mois plus tard.

Mouhamed Ngom a déjà montré de belles choses avec les Buffalos et a réussi à se faire une place dans le cœur des supporters. Mais, son parcours aurait pu être bien différent puisqu’il disposait d’autres options.

Au début de l’année, Mouhamed Ngom a quitté Riga pour rejoindre les Grasshoppers Zurich. À l’époque déjà, il aurait pu débarquer en Belgique : "Dender, entre autres, me voulait. Grasshoppers ne m’a pas fait la meilleure offre, mais c’est un plus grand nom et j’avais un meilleur feeling."

Le courant est immédiatement passé avec Rik De Mil

Quelques mois plus tard, Mouhamed Ngom a finalement rejoint les Buffalos : "J’avais d’autres options. Lyon, l’Autriche... Anderlecht était là en premier. Mes agents ont discuté avec Anderlecht. Mais au moment où j’allais avoir un entretien, il y a eu un changement d’entraîneur et je n’ai plus eu de nouvelles."

"Ce n’est qu’ensuite que Gand est arrivé. Ici, le coach m’a parlé de football comme personne ne l’avait jamais fait auparavant. Le courant est immédiatement passé", a conclu Mouhamed Ngom au micro du Nieuwsblad.