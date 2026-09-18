Coup dur pour Lucas Stassin : forfait contre le FC Barcelone, son entraîneur donne de ses nouvelles

Lucas Stassin s'est blessé mercredi face au Deportivo La Corogne. Le buteur souffre d'une lésion myofasciale au niveau du long adducteur de la jambe droite. Son entraîneur, Luis García Plaza, a confirmé en conférence de presse son absence pour affronter le FC Barcelone ce samedi à 21h00.

Lors du succès de Séville face au Deportivo La Corogne, le joueur belge avait été remplacé à la 76e minute de jeu. Le lendemain du match, ce jeudi, les Andalous ont publié un communiqué pour donner des nouvelles de l'état de santé de leur nouvel attaquant.

"L’attaquant belge souffre d’une lésion myofasciale du long adducteur de la jambe droite et reste dans l’attente de l’évolution de sa blessure", a écrit le club du Diablotin.

L'entraîneur de Séville, Luis García Plaza, à propos de Lucas Stassin

Une chose est cependant sûre : Lucas Stassin ne sera pas prêt pour affronter le FC Barcelone ce samedi en Liga, comme l'a expliqué l'entraîneur de Séville, Luis García Plaza : "Concernant les absents, nous avons seulement Lucas, vous savez déjà qu’il est forfait. Dans son malheur, sa blessure tombe plutôt au meilleur moment. Il sera à la limite pour Levante. On verra. En plus, c’était quelque chose d’étrange parce que je l’ai remplacé simplement parce que je voulais le remplacer. Ensuite, c’est vrai qu’il a commencé à ressentir une gêne après, lorsqu’il s’est refroidi."

"Je pense qu’il sera de retour pour Levante, mais bon, ce sera limite. Donc, finalement, il ne manque qu’un match. Et puis nous avons une grande confiance en Robbie (Ure) comme en Isaac (Romero)", a-t-il conclu sur le sujet.

Lucas Stassin présent dans la liste de la Belgique U21 malgré sa blessure



Lucas Stassin figure tout de même dans la liste des Diablotins dévoilée ce vendredi pour disputer les matchs de qualification à l'Euro U21. Reste à voir comment évoluera sa blessure.