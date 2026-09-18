Courtisé jadis par la Belgique, Zinédine Zidane le convoque pour sa première sélection

Tout l'Hexagone piaffait d'impatience à l'annonce de la première liste de Zinédine Zidane. Et parmi, les 23 noms convoqués par le nouveau guide des "Bleus", on retrouve cinq nouveaux et un joueur né à Liège, jadis courtisé par les Diables rouges : Adrien Truffert.

Après 14 ans d'annonces de sélections de l'équipe de France par Didier Deschamps, c'est désormais Zinédine Zidane qui a dévoilé les noms des joueurs appelés à défendre les couleurs françaises pour les prochains matchs de Ligue des Nations, au cours desquels les "Bleus" affronteront la Belgique.

Les 23 Bleus appelés par Zinédine Zidane pour le premier rassemblement de la saison 🇫🇷 pic.twitter.com/HghfdF2hx3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 18, 2026

Cinq nouveaux "Bleus", mais pas de Butez

Et pour cette première liste, le double Z a convoqué 23 joueurs dont cinq petits nouveaux : Guillaume Restes (Toulouse), Andy Diouf (Inter Milan), Jérémy Jacquet (Liverpool), Lucas Da Cunha (Côme) et Estéban Lepaul (Rennes). En revanche, pas de Jean Butez dans cette liste. L'ancien dernier rempart de Mouscron et de l'Antwerp figurait dans la pré-sélection, mais ne fait pas partie des 23 heureux élus.

Pour pallier l'absence de Théo Hernandez, blessé aux adducteurs, Zinédine Zidane a refait appel à un joueur bien connu dans notre pays pour avoir été un temps envisagé pour défendre les couleurs diabolique : Adrien Truffert.

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Le latéral gauche, retrouve l’équipe de France quatre ans après son premier appel sous le maillot bleu. Celui-ci possède une histoire particulière avec la Belgique. Né à Liège le 20 novembre 2001, le défenseur de Bournemouth avait, dès ses débuts professionnels, attiré l’attention de la sélection belge. Une situation logique au regard de son lieu de naissance, mais qui n’a jamais réellement remis en cause son attachement aux "Bleus", lui qui n'a jamais évolué dans notre pays et a tapé ses premiers ballons à Jouy St-Prest, avant d'intégrer le centre de formation du Stade Rennais en 2015.

Martinez le contacte en 2021

En 2021, alors qu’il s’imposait au Stade Rennais et évoluait avec les Espoirs français, son nom a circulé du côté des Diables Rouges, où le manque de latéraux gauche inquiétait le sélectionneur de l'époque, Roberto Martínez. Le Catalan s’était renseigné sur la situation d'Adrien Truffert et avait même échangé directement avec le jeune latéral. À l’époque, le joueur reconnaissait avoir été "très flatté" par cet intérêt, tout en expliquant qu’il souhaitait rester concentré sur les Espoirs français et ses performances en club.

Quelques mois plus tard, le joueur allait toutefois clarifier sa position. Formé en France et international dans les catégories de jeunes depuis 2019, Adrien Truffert expliquait qu’il se sentait davantage Français que Belge. Il rappelait également que sa famille était française et qu’il avait toujours porté le maillot tricolore chez les jeunes. Le choix des "Bleus" apparaissait alors comme une décision mûrement réfléchie, malgré les sollicitations venues de Belgique.

Convoqué chez les Bleus en 2022

En septembre 2022, Adrien Truffert avait alors connu sa première sélection avec les A, appelé par Didier Deschamps pour remplacer Lucas Digne. Il avait alors seulement 20 ans.

Depuis ce jour, il n'avait plus eu droit au bonheur d'une sélection avec l'équipe de France, même s'il avait été repris dans le groupe ayant participé aux Jeux olympiques de Paris 2024, sous la direction d'un Thierry Henry, ancien adjoint de Roberto Martinez chez les Diables rouges.

Côté club, Adrien Truffert a rejoint la Premier League et Bournemouth, depuis l'été dernier. Avec cette deuxième sélection, il aspire désormais à s'installer durablement chez les Bleus. Et cela passera peut-être par une éventuelle bonne prestation contre le pays où il a vu le jour il y a presque un quart de siècle.