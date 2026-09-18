De Cat et Hoffenheim battus, Marseille giflé : les résultats d'Europa League

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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De Cat et Hoffenheim battus, Marseille giflé : les résultats d'Europa League
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Nathan De Car était titulaire avec Hoffenheim mais a passé une mauvaise soirée. L'Olympique de Marseille, de son côté, a été giflé en déplacement au Besiktas.

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Marseille prend également une gifle : les autres résultats de la soirée d'Europa League

Autre futur adversaire d'Anderlecht, l'Olympique de Marseille ne fait pas de l'Europe League une priorité cette saison, et cela s'est vu. Les Phocéens ont été giflés (4-1) sur la pelouse du Besiktas. 

Les clubs anglais ont réussi leur entrée en lice, avec une victoire 4-0 de Crystal Palace contre le Lech Poznan et une victoire 1-2 de Bournemouth en déplacement à la Real Sociedad. 

Plus surprenant, la défaite à domicile du Celtic Glasgow contre Ferencvaros (1-3), tandis que la Juventus a été intraitable à la maison face au NEC Nimègue (5-0). Enfin, Lillestrom a été à la maison par les Portugais de l'US Torreense. 

 

Nathan De Car était titulaire avec Hoffenheim mais a passé une mauvaise soirée. L'Olympique de Marseille, de son côté, a été giflé en déplacement au Besiktas.

Match intéressant ce jeudi, au lendemain de l'entrée du RSC Anderlecht, pour les supporters des Mauve & Blanc, et probablement une rencontre sur laquelle Vitor Bruno avait un oeil. L'OFI Crète, que le Sporting affrontera le 26 novembre en Grèce, et Hoffenheim, qui viendra le 10 décembre prochain au Lotto Park, s'affrontaient en Europa League pour leur entrée en lice.

Nathan De Cat, réserviste en Bundesliga en ce début de saison, était titulaire. Et malheureusement pour l'ex-prodige de Neerpede, les choses ne se sont pas passées comme prévu. À la pause, les Grecs menaient 1-0 via un but d'Aitor Cantalapiedra (formé au FC Barcelone).

De Cat sort à l'heure de jeu après un match compliqué 

Les choses ne s'amélioreront pas en seconde période pour les Allemands, ni pour Nathan De Cat : auteur d'une prestation très compliquée dans un rôle de n°10 qui ne lui convenait visibleement pas, le Belge est sorti à l'heure de jeu.

Aaron Leya Iseka, autre ancien du RSC Anderlecht, est quant à lui monté au jeu à la 80e minute pour l'OFI Crète... qui va faire le break presque dans la foulée, à la 84e, via Georgios Kanellopoulos. Hoffenheim ne reviendra pas dans le match, et commence donc bien mal sa campagne européenne (2-0).

Salzbourg, autre adversaire d'Anderlecht, l'emporte 

Le RB Salzbourg, qui se déplacera également au Lotto Park le 5 novembre prochain, a mieux démarré, s'imposant (0-1) sur la pelouse du Levski Sofia. Yorbe Vertessen était titulaire dans le onze autrichien, et est sorti à la 69e minute de jeu. 

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