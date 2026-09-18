Keita et Lavia plutôt que Van de Perre ou De Cat : Van Bommel explique ses choix

Florent Malice
Florent Malice depuis Tubize
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Keita et Lavia plutôt que Van de Perre ou De Cat : Van Bommel explique ses choix
Photo: © photonews
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Si la sélection de Mark Van Bommel ne contient pas d'énormes surprises, certaines décisions demandaient tout de même des explications. Dans l'entrejeu, certains espéraient voir l'Unioniste Kamiel Van de Perre, en très grande forme cette saison. Il a dû s'incliner face à la concurrence de Mandela Keita et Roméo Lavia, notamment.

Le nom de Mandela Keita ne constituait pas vraiment une surprise. Titulaire à Parme cette saison encore, l'ancien milieu de terrain de l'Antwerp peut bien sûr compter sur sa relation avec Mark Van Bommel pour faciliter sa sélection, même si l'entraîneur fédéral affirme que cela n'a eu aucune influence sur son choix.

"Bien sûr, je le connais depuis un certain temps, mais il joue tout à Parme. Ce n'est pas parce que je le connais qu'il a été sélectionné mais sur base de ses performances et de ses qualités", assure le sélectionneur fédéral.

Un retour en sélection plus de deux ans plus tard pour l'ex-Anversois, qui avait fait ses débuts sous Domenico Tedesco. Roméo Lavia, lui, est de retour après trois longues années d'absence. "Il joue tous les matchs à Chelsea, il contrôle le milieu de terrain de son équipe. C'est beau qu'il soit de retour à ce niveau", commente Van Bommel.

Kamiel Van de Perre avec les Espoirs 

Ces choix, ainsi que la présence de Hans Vanaken qu'on pensait encore indisponible, ont fait une victime probable : Kamiel Van de Perre, en très grande forme avec l'Union Saint-Gilloise. À 22 ans, il est cependant repris avec les Espoirs, avec lesquels il peut encore évoluer jusqu'à l'Euro U21 2027. 

"C'est un joueur que j'ai beaucoup observé, notamment au stade contre Bruges. Il a clairement le potentiel pour être repris avec l'équipe A et preste chaque semaine à un très haut niveau", reconnaît Mark Van Bommel.

En cas de blessure au milieu de terrain, il n'est donc pas impensable que Van de Perre ou Nathan De Cat, lui aussi repris avec les U21 de Gil Swerts, remonte en équipe A en cas de besoin. 

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