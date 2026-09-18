La retraite ? Pas tout de suite pour Thibaut Courtois, qui évoque son avenir

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La retraite ? Pas tout de suite pour Thibaut Courtois, qui évoque son avenir
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Thibaut Courtois a 34 ans et a décidé, durant les mois à venir, de prendre une pause à l'international. Mais il n'a pas pour autant l'intention de ranger les gants dans l'immédiat. Dans un entretien accordé à Forbes, le gardien du Real Madrid a dévoilé quand il envisageait de prendre sa retraite.

Il n'y aura pas de Thibaut Courtois dans la sélection de Mark Van Bommel ce midi. Le gardien du Real Madrid a décidé de prendre un break vis-à-vis de l'équipe nationale, et de faire l'impasse sur la campagne de Ligue des Nations. Il devrait ensuite revenir pour les qualifications de l'Euro 2028, l'année prochaine.

Si Courtois avait laissé sous-entendre lors de la Coupe du Monde 2026 que sa retraite internationale était probablement pour bientôt, il ne compte pas arrêter de sitôt en club. C'est ce qu'il a expliqué dans les colonnes du magazine Forbes.

Encore 5-6 ans de carrière pour Thibaut Courtois

Au moment d'évoquer son après-carrière, Thibaut Courtois n'a pas souhaité donner de plan précis : "Je n'ai encore rien décidé. Je ne sais pas si je veux devenir entraîneur d'une équipe première", déclare le Madrilène, qui est détenteur de diplômes UEFA-A et UEFA-B.

"Peut-être travailler au sein de la formation des gardiens du Real Madrid, construire une académie... peut-être découvrir le nouveau Thibaut Courtois plutôt que l'acheter". Mais ce ne sera pas pour tout de suite. "Je veux encore jouer 5 ou 6 ans", affirme-t-il.

Le Diable Rouge aura alors 39 ou 40 ans, un bel âge pour la retraite d'un gardien de but. Manuel Neuer, 40 ans cette année, est toujours titulaire régulier au Bayern Munich et a participé à la Coupe du Monde 2026.

Rien ne dit que Thibaut Courtois ne restera pas en sélection jusqu'à cet âge, après avoir fait mine de vouloir prendre sa retraite internationale dans la foulée de la Coupe du Monde. En attendant, Senne Lammens, probablement, devrait le remplacer entre les perches des Diables Rouges.

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