La voilà, la grosse surprise de Mark Van Bommel : qui est Jari De Busser, nouveau gardien des Diables Rouges ?

Il y a deux petits nouveaux dans la sélection des Diables Rouges. L'un d'eux n'est pas vraiment une surprise : Kyriani Sabbe, dernier de la lignée des défenseurs latéraux sortis du centre de formation brugeois ces dernières années, réalise un excellent début de saison. Jari De Busser est moins connu du public belge.

Occasionnellement, un sélectionneur national sort de son chapeau un nom que le grand public - entendons : les supporters des Diables Rouges qui, en-dehors des trêves internationales, ne suivent pas forcément le football au quotidien ou se focalisent sur le championnat de Belgique - ne connaît pas. Faites le test autour de vous : il est probable que la majorité de vos connaissances n'ait jamais entendu parler de Jari De Busser.

Pourtant, voilà que ce gardien de 26 ans, qui évolue à l'AZ Alkmaar depuis cet été, est désormais Diable Rouge. Aux côtés des bien plus connus Senne Lammens, Maarten Vandevoordt et Mike Penders, De Busser a eu préséance sur Lucca Brughmans, le jeune prodige du KRC Genk.

De Busser plutôt que Brughmans

"Jari fait un superbe début de saison à Alkmaar. Nous connaissons très bien Brughmans, bien sûr, mais avons décidé que c'était le bon moment d'appeler De Busser. De plus, il colle au jeu que nous souhaitons développer", explique Mark Van Bommel.

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Brughmans, lui, ira défendre les cages des Espoirs. "C'est l'une des raisons de cette décision. Nous sommes en contact permanent avec le staff des U21, qui jouent des matchs importants. Mais Lucca représente l'avenir de l'équipe nationale".

Héros de Go Ahead Eagles

Le public belge va donc apprendre à connaître Jari De Busser, même si les chances que le portier de l'AZ joue sont naturellement très minces. Et en réalité, les suiveurs de la Jupiler Pro League auraient déjà pu faire connaissance avec le néo-Diable cette saison : à l'approche de l'été, son nom a été cité avec insistance du côté du Club de Bruges pour succéder à Simon Mignolet.





Cela aurait probablement été accueilli tièdement du côté de La Gantoise, où De Busser est passé de 2018 à 2020 après avoir été formé au Lierse. Il ne portera pas les couleurs des Buffalos et se révélera sous le maillot de Lommel, avant de rejoindre les Go Ahead Eagles. Un club assez discret du championnat néerlandais, avec lequel Jari De Busseer va réussir l'exploit de sa carrière jusqu'ici : décrocher la Coupe des Pays-Bas en 2025, et arrêter deux envois lors de la séance de tirs au but en finale.

Après avoir pris une belle ampleur en Eredivisie, De Busser a donc rejoint l'AZ, un club plus huppé et évoluant d'ailleurs cette saison en Europa League. Et il y a gardé le même niveau de jeu, tapant donc dans l'oeil de Mark Van Bommel et de son staff. Peut-il s'inscrire dans la durée parmi les gardiens des Diables Rouges ? La concurrence est rude...