Le dernier geste aura manqué, l'intransigeance aussi : les notes du Standard, battu à La Gantoise

L'égalisation de Casper Nielsen juste avant le repos n'aura pas suffi pour le Standard, battu sur une reprise de la tête de Christian Burgess à dix minutes du terme sur la pelouse de La Gantoise, ce vendredi soir. Voici les notes attribuées aux Rouches de Vincent Euvrard pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (7)

Rapidement mis à contribution par Sonko et Van Der Heyden (9e). Fusillé sur le face à face de Vergara (31e). De bonnes interventions, avant la reprise de la tête victorieuse de Burgess, où il ne peut rien.

Marlon Fossey (5)

Passe suicidaire vers Karamoko sur le 1-0. De bons blocs défensifs mais un placement pas toujours optimal.

Ibe Hautekiet (6)



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Bonne prestation défensive, plusieurs courses vers l'avant avec le ballon dans les pieds pour casser une ligne.

Ibrahim Karamoko (5)

Reçoit un ballon ignoble de Fossey, mais réagit très lentement après avoir déjà perdu le premier duel face à Vergara sur le 1-0.

Henry Lawrence (6,5)

Latéral gauche le plus fiable du Standard. Garde une grande marge de progression en phase offensive, mais enfin des espaces fermés derrière. Battu au duel de la tête par Burgess... peut-on lui en vouloir ?

Alexis Trouillet (5,5)

De Vlieger, Delorge et Balikwisha l'ont parfois dominé en jouant rapidement. Il a aussi su fermer des brèches et initier des actions, malgré quelques pertes de balle.

Rayan Touzghar (5,5)

Il a du football dans les pieds, mais ne le joue pas toujours. Des passes vers l'arrière, trop souvent. Se projette toutefois bien sans le ballon, ce qui apporte du danger.

Casper Nielsen (7)

Au bon endroit pour égaliser juste avant le retour aux vestiaires. A le don pour trouver la passe qui fait mal dans le dos de la défense. Dommage qu'elle ne soit pas toujours bien exploitée.

Adnane Abid (6)

Quelques actions individuelles, du danger apporté, mais pas d'action décisive. Il lui aura manqué la justesse dans la dernière touche.

Salieu Drammeh (5,5)

Des décalages créés, mais pas assez de justesse dans son dernier geste et notamment dans ses centres.

Dennis Ayensa (6,5)

Une passe décisive de la tête pour Nielsen, des décrochages et de la combativité. Accomplit bien son rôle, souvent ingrat.

Non notés : Bruny Nsimba, Tobias Mohr, Bernard Nguene.