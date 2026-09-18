Analyse Le dernier geste aura manqué, l'intransigeance aussi : les notes du Standard, battu à La Gantoise

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Le dernier geste aura manqué, l'intransigeance aussi : les notes du Standard, battu à La Gantoise
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'égalisation de Casper Nielsen juste avant le repos n'aura pas suffi pour le Standard, battu sur une reprise de la tête de Christian Burgess à dix minutes du terme sur la pelouse de La Gantoise, ce vendredi soir. Voici les notes attribuées aux Rouches de Vincent Euvrard pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (7)

Rapidement mis à contribution par Sonko et Van Der Heyden (9e). Fusillé sur le face à face de Vergara (31e). De bonnes interventions, avant la reprise de la tête victorieuse de Burgess, où il ne peut rien.

Marlon Fossey (5)

Passe suicidaire vers Karamoko sur le 1-0. De bons blocs défensifs mais un placement pas toujours optimal.

Ibe Hautekiet (6)

Lire aussi… Une terrible erreur défensive et encore une phase arrêtée : le Standard battu pour la deuxième fois de rang

Bonne prestation défensive, plusieurs courses vers l'avant avec le ballon dans les pieds pour casser une ligne.

Ibrahim Karamoko (5)

Reçoit un ballon ignoble de Fossey, mais réagit très lentement après avoir déjà perdu le premier duel face à Vergara sur le 1-0.

Henry Lawrence (6,5)

Latéral gauche le plus fiable du Standard. Garde une grande marge de progression en phase offensive, mais enfin des espaces fermés derrière. Battu au duel de la tête par Burgess... peut-on lui en vouloir ?

Alexis Trouillet (5,5)

De Vlieger, Delorge et Balikwisha l'ont parfois dominé en jouant rapidement. Il a aussi su fermer des brèches et initier des actions, malgré quelques pertes de balle.

Rayan Touzghar (5,5)

Il a du football dans les pieds, mais ne le joue pas toujours. Des passes vers l'arrière, trop souvent. Se projette toutefois bien sans le ballon, ce qui apporte du danger.

Casper Nielsen (7)

Au bon endroit pour égaliser juste avant le retour aux vestiaires. A le don pour trouver la passe qui fait mal dans le dos de la défense. Dommage qu'elle ne soit pas toujours bien exploitée.

Adnane Abid (6)

Quelques actions individuelles, du danger apporté, mais pas d'action décisive. Il lui aura manqué la justesse dans la dernière touche.

Salieu Drammeh (5,5)

Des décalages créés, mais pas assez de justesse dans son dernier geste et notamment dans ses centres.

Dennis Ayensa (6,5)

Une passe décisive de la tête pour Nielsen, des décrochages et de la combativité. Accomplit bien son rôle, souvent ingrat.

Non notés : Bruny Nsimba, Tobias Mohr, Bernard Nguene.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Standard

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 19/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 19/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 19/09 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 19/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 20/09 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

Eric Stevens Eric Stevens a propos de 📷 Le RSC Anderlecht dévoile son troisième jeu de maillots pour la saison 2026-2027 JoBg JoBg a propos de Injouable malgré les absents, l'Union a envoyé un message clair Eric Stevens Eric Stevens a propos de Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..." Eric Stevens Eric Stevens a propos de Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke repris : voici la liste des U19 pour affronter les Pays-Bas JoBg JoBg a propos de Un ancien arbitre est clair : Anderlecht aurait dû obtenir un penalty face à l'OL Union 60 Union 60 a propos de Une démonstration sans forcer : l'Union Saint-Gilloise écrase le Viktoria Plzen en Europa League Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Courtois et Sels absent, qui sera le quatrième gardien des Diables ? Un nom est écarté ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Une montée en puissance surprise au Club de Bruges : "La saison dernière, j'ai vraiment eu du mal" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Ce serait une première : le Club de Bruges pourrait participer à une prestigieuse compétition internationale den strep den strep a propos de Un Anderlecht à deux visages : "En deuxième mi-temps, nous avons montré ce dont nous sommes capables" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved