Le point sur le coefficient : la Belgique remercie l'Union, les Pays-Bas stagnent

Comme après chaque semaine européenne, le coefficient UEFA va être adapté, et la semaine belge pourrait être assez positive dans l'ensemble. La victoire de l'Union Saint-Gilloise permet en effet de prendre un peu de distance sur les Pays-Bas, grands perdants de la semaine.

La Belgique a dépassé les Pays-Bas au classement UEFA en 2026, et après une première semaine de phase de ligue européenne, elle prend même un peu d'avance sur ses voisins du nord. La victoire de l'Union Saint-Gilloise en déplacement au Viktoria Plzen permet en effet au coefficient belge de prendre 0,400 points.

Car les Pays-Bas, eux, ont vécu une semaine compliquée : l'AZ Alkmaar a perdu contre Sunderland (1-0) et, ce jeudi, le NEC Nimègue a été largement battu par la Juventus (5-0). Le coefficient néerlandais stagne donc à 52.562, loin derrière le coefficient belge (59.450).

Le Portugal reste hors de portée

Si la 7e place paraît assurée avec une telle avance sur les Pays-Bas, le Portugal prend cependant de son côté le large. Benfica a frappé fort en allant s'imposer sur la pelouse de l'AC Milan et ce jeudi, le club de... D2 portugaise de Torreense a battu Lillestrom à l'extérieur.

Geen goede avond/week voor het 🇳🇱Nederlandse Coëfficiënt. NEC verliest ruim op bezoek bij 🇮🇹Juventus, terwijl de concurrentie wel wint:



7🇧🇪België 59.450 (+0.400)

8🇳🇱NEDERLAND 52.562

9🇹🇷Turkije 50.275 (+0.400)



Check de volledige ranglijst op onze website!https://t.co/MHed8HQ996 — Coëfficiënten (@uefacoef) September 17, 2026

Avec cinq clubs, soit le maximum possible, en lice, le football belge semble cependant capable de réaliser une saison historique et de prendre un maximum de points pour creuser l'écart avec les Pays-Bas et la Turquie (qui a pris des points hier grâce au Besiktas).





Avc 3800 points pris cette saison, la Belgique a déjà pris environ le tiers de points de la saison passée (11.400), qui avait été particulièrement faible. Avec encore 7 journées à disputer en phase de ligue, ainsi que d'éventuels tours à élimination directe, l'optimisme est de mise.