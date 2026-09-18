Le président de Bologne explique le licenciement de Tedesco : "Les joueurs ne comprenaient pas ses consignes"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le président de Bologne explique le licenciement de Tedesco : "Les joueurs ne comprenaient pas ses consignes"
Photo: © photonews
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Grosse déception pour Domenico Tedesco, qui vivait sa première expérience en tant qu'entraîneur en Serie A. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges a été licencié après quatre journées de championnat. Le président du FC Bologne, Claudio Fenucci, a expliqué cette décision rapide et drastique.

Après son échec au Fenerbahçe, Domenico Tedesco espérait se relancer dans l'un de "ses" pays, l'Italie, où il n'avait encore jamais dirigé de club. Mais son aventure au FC Bologne s'est terminée après quatre rencontres seulement : trois défaites, un match nul et un bilan très compliqué. 

La décision de se séparer de Tedesco a tout de même surpris par sa rapidité, et Claudio Fenucci, président de Bologne, s'en est expliqué en conférence de presse. "C'était la bonne décision. Elle a été prise lorsque Giovanni Sartori (directeur technique), Marco Di Vaio (directeur sportif) et moi-même avons constaté que l'impact de l'entraîneur était moindre que prévu", déclare Fenucci dans des propos relayés par Calciomercato.

Le message de Domenico Tedesco ne passait pas auprès des joueurs 

"Ce n'est pas un jugement personnel mais un constat purement technique. Ce que nous ressentions à l'entraînement ne se traduisait pas en match. L'équipe semblait incapable de comprendre les consignes de l'entraîneur", continue le président de Bologne, qui tient tout de même à défendre Domenico Tedesco.

"Cela ne remet pas en cause ses compétences, il reste un excellent professionnel. C’était une décision inhabituelle, mais nous avons décidé d’intervenir avant la trêve. Ni Sartori ni moi, pourtant très expérimentés, n’avions jamais agi aussi rapidement, mais nous avons estimé que c’était la bonne décision". 

L'ex-sélectionneur des Diables n'a pas non plus convaincu sa direction dans ses explications. "Nous avons eu des doutes au fil du temps, surtout après le match contre Naples. L'entraîneur nous a annoncé un nouveau changement de poste et ses explications nous ont paru un peu confuses", reconnaît Fenucci.

Raffaele Palladino a succédé à Tedesco. "Si nous avions attendu plus longtemps, nous aurions peut-être raté l'opportunité de recruter Palladino, avec qui nous sommes toujours restés en contact. Nous avons donc pris la décision rapidement, nous connaissons ses qualités. C'est la première fois qu'il signe un contrat de trois ans, et c'est aussi la première fois que nous proposons un contrat de trois ans à un entraîneur. Nous lui faisons entièrement confiance".

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