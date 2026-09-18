Le rêve Lukaku s'éloigne-t-il d'Anderlecht ? "Je n'imposerai aucun joueur à Antoine Sibierski"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le rêve Lukaku s'éloigne-t-il d'Anderlecht ? "Je n'imposerai aucun joueur à Antoine Sibierski"
Photo: © photonews
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Romelu Lukaku n'a pas signé au RSC Anderlecht cet été, et certains supporters perdent donc espoir de revoir un jour leur chouchou sous le maillot mauve. Si Antoine Sibierski a ouvert la porte au joueur s'il faisait le premier pas, Michael Verschueren est resté prudent dans un entretien accordé à De Standaard cette semaine.

Le retour de Romelu Lukaku au RSC Anderlecht est un véritable "serpent de mer" : évoqué depuis des années par l'attaquant, il est attendu avec impatience par des supporters bruxellois qui ont mal compris son choix de signer au Fenerbahçe cet été. Après une saison très compliquée à Naples et alors qu'il devait se relancer, Lukaku a préféré l'offre et l'argent turcs plutôt qu'un retour au bercail.

Une décision pourtant assez logique et qui respectait le timing initialement présenté par l'attaquant, dont la joyeuse entrée au Lotto Park n'était pas vraiment prévue avant au bas mot 2027. Mais certains doutent désormais des intentions de Romelu Lukaku. Pas Michael Verschueren, interviewé par De Standaard et naturellement interrogé sur le sujet.

Romelu Lukaku de retour en 2027 ? Même pas certain 

"Quand reviendra-t-il ? Cet hiver, bien sûr. Non, je plaisante, je ne sais pas", lance le président du RSCA. "Romelu était encore assez bon cet été pour tenter une dernière aventure à l'étranger. Mais il traverse une période difficile et j'espère que ça va s'arranger pour lui là-bas". 

C'est en effet aussi ce qui frustre les supporters d'Anderlecht : le choix de Lukaku de rejoindre le Fenerbahçe ne s'avère pour le moment pas payant. Sauf littéralement, bien sûr, car au-delà du sportif, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges a aussi fait un choix financier : "Anderlecht ne peut pas rivaliser avec ce qu'offrent les grands clubs turcs", pointe Michael Verschueren, qui rappelle que le Fenerbahçe dispose d'une option de prolongation de contrat jusqu'en 2028.

Là, le timing pour un retour au Sporting d'Anderlecht commencerait à devenir serré. Lukaku avait déclaré, entre autres, que son rêve était de jouer un dernier grand tournoi avec la Belgique, mais en tant que joueur du RSCA : s'il envisageait l'Euro 2028, le mercato estival 2027 serait donc une option.

(suite sous la photo)

Lukaku Romelu
© photonews

Mais se posera alors la question de la faisabilité. "Anderlecht doit toujours respecter des règles de viabilité financière. Par le passé, celles-ci n’ont pas toujours été strictement respectées. Qu’il s’agisse de Romelu Lukaku ou d’un autre joueur, il faudra toujours calculer en fonction de cela", rappelle Verschueren. "C'est son objectif de revenir. Nous sommes amis et Romelu va s'installer près de chez moi, à Dilbeek, mais aujourd'hui, c'est un joueur du Fenerbahçe". 

Et quid d'Antoine Sibierski, le directeur sportif du RSCA, qui a récemment ouvert la porte à un retour de Romelu Lukaku... mais prévenu qu'il ne ferait pas le premier pas ? C'est lui qui aura le dernier mot, assure le président des Mauves. "Je me dois de tenir compte de la nouvelle ligne directrice d'Antoine Sibierski. Je ne lui imposerai jamais un joueur, même s'il s'appelle Romelu Lukaku", conclut Michael Verschueren. 

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