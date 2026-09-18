Le travail de Jean Kindermans à l'Antwerp commence à porter ses fruits

L'Antwerp a dû serrer les cordons de la bourse ces dernières saisons, mais commence à sortir la tête de l'eau. Le Great Old a investi énormément dans la formation des jeunes et pourrait bien commencer à en récolter les fruits. Au moins cinq des jeunes talents anversois ont vu leur valeur marchande grimper ces dernières années sur Transfermarkt.

Il s’agit de Carlos Mejia, Modibo Fofana, Luis Narh, Luca Schelfhout et Louie Van Gelder. Tous sont encore en plein développement, mais ils ont déjà accumulé des minutes avec l’équipe première. Leurs valeurs actuelles sur Transfermarkt s’élèvent respectivement à 1,5 million d’euros, 1 million d’euros, 1 million d’euros, 400.000 euros et 500.000 euros.

C’est surtout la progression de Mejia qui attire l’attention. Cet Équatorien âgé d’à peine dix-huit ans a été recruté cet été par l’Antwerp au NK Kustosija pour environ 2 millions d’euros. L’ailier droit a rapidement reçu sa chance et sa valeur marchande est désormais estimée à 1,5 million d’euros. Ce chiffre ne reflète évidemment pas le montant que l’Antwerp pourrait réellement obtenir pour lui à l'avenir, mais il illustre la rapidité avec laquelle un jeune joueur peut attirer l’attention lorsqu’il accumule les minutes au plus haut niveau.

Les jeunes ont réellement leur chance au Bosuil

Fofana est lui aussi un exemple intéressant de la nouvelle approche anversoise. Le milieu de terrain ivoirien est arrivé en février en provenance de la JMG Academy d’Abidjan et avait initialement été intégré aux Young Reds. Il a toutefois rapidement rejoint le noyau A et a fait ses débuts en mai contre Genk. Une semaine plus tard, il a inscrit son premier but contre Westerlo. Sa valeur marchande est désormais estimée à 1 million d’euros.

Narh est arrivé du Ghana cet été et a également reçu sa chance. L’attaquant de dix-huit ans a fait ses débuts le 15 août contre Courtrai et est sous contrat jusqu’en 2030, avec une option pour une saison supplémentaire en faveur du club.

Schelfhout est quant à lui un pur produit de la formation du club. Le défenseur central de dix-huit ans avait déjà fait ses débuts en février et a de nouveau accumulé des minutes cette saison. Sa valeur sur Transfermarkt s’élève désormais à 400.000 euros. Van Gelder, âgé d’à peine dix-sept ans et formé à l’Antwerp, fait également partie des joueurs dont la valeur a progressé.





Le travail de Kindermans est visible

Cette évolution n’est pas le fruit du hasard. Ces dernières années, l’Antwerp a fortement misé, sous la direction de Jean Kindermans, sur la structuration de sa formation ainsi que sur le recrutement et le développement de jeunes talents. Kindermans est certes retourné à Anderlecht cet été, mais les fondations qu’il a posées avec son équipe à l’Antwerp ne disparaissent évidemment pas au départ d’une seule personne.

On avait déjà pu constater récemment que l’Antwerp s’intéressait davantage au marché des jeunes. Au printemps, le club avait ainsi recruté Joris Manzila, âgé de quatorze ans, en provenance du Club de Bruges. De jeunes joueurs comme Lucas Rombouts y ont également signé leur premier contrat professionnel.

La succession de Kindermans doit en outre permettre de poursuivre sur cette voie. L’Antwerp a débauché Dave Mattheus à Anderlecht pour lui confier la responsabilité de la formation des jeunes.

Les contraintes financières n’ont donc pas seulement contraint l’Antwerp à réduire les dépenses. Elles ont également poussé le club vers un modèle dans lequel les jeunes joueurs doivent créer de la valeur ajoutée. Avec cinq joueurs en progression sur Transfermarkt et plusieurs jeunes qui accumulent déjà les minutes, cette politique commence désormais à porter ses fruits au Bosuil.

Les véritables retombées devront encore se faire attendre dans les prochaines années. Mais l’Antwerp a déjà posé des fondations importantes : les jeunes joueurs ne disposent pas seulement d’une place au sein de la formation, ils bénéficient également d’une passerelle vers l’équipe première.