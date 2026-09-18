L'ex-Mauve Amir Murillo piqué par son ancien directeur sportif : "Il y a eu beaucoup de relâchement"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'ex-Mauve Amir Murillo piqué par son ancien directeur sportif : "Il y a eu beaucoup de relâchement"
Photo: © photonews
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Amir Murillo a quitté l'Olympique de Marseille en assez mauvais termes, après avoir été mis de côté par Roberto De Zerbi. Le Panaméen s'était exprimé sur le sujet à son arrivée en Turquie, ce qui n'a pas plu à l'ex-directeur sportif de l'OM, Mehdi Benatia.

Alors que l'OM et Besiktas se sont affrontés ce jeudi en Ligue Europa, Amir Murillo avait été cash en conférence de presse d'avant-match au moment d'évoquer son départ de Marseille. "Tout le monde a vu que j’avais eu un souci avec l’entraîneur. Ça n’a rien à voir avec le club, ni avec l’équipe. Je pense que c’était seulement quelque chose de personnel de la part de l’entraîneur que, d’une certaine manière, j’ai senti comme un manque de respect. Ils m’ont pratiquement obligé à partir du club", déclarait le Panaméen.

Les propos de l'ancien latéral du RSC Anderlecht n'ont pas plu à Mehdi Benatia, ex-directeur sportif de l'Olympique de Marseille, qui avait amené Murillo à l'époque. "C’est un petit peu facile de sortir ça comme ça, quand chacun a fait son chemin. Je me rappelle que quand Amir est arrivé d’Anderlecht, il était remplaçant. Il a toujours été travailleur, c’est un très bon garçon", souligne le Marocain sur Canal +.

Mehdi Benatia garde une impression positive de Benatia 

"Je pense qu’il avait perdu la confiance de quelques coéquipiers, il avait fait quelques prestations l’année dernière très difficiles, j’ai pas mal de matches en tête où il est fautif sur des buts, où il est nonchalant. Et ça, c’est arrivé après sa prolongation de contrat", rappelle Mehdi Benatia. 

Roberto De Zerbi avait d'ailleurs été... à la base de cette prolongation de contrat. "Il l'adorait, disait que c'était son fils, en avait fait un joueur important. Et après, il y a eu beaucoup de relâchement, et le coach avait décidé de passer à autre chose. On a voulu régler ce problème-là en laissant partir Murillo sur un projet différent". 


Cependant, l'ex-directeur sportif phocéen reste globalement positif. "Ca reste un bon garçon et je n'ai pas envie de lui taper dessus, c'est quelqu'un qui n'a jamais triché. Peut-être que sans s'en rendre compte, il a levé le pied", conclut Benatia. 

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