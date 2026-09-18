Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 18/9

Redaction
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

L'avenir d'un talent de Neerpede ne s'écrit-il déjà plus à Anderlecht ?

Anderlecht cherche encore la bonne formule, et Vitor Bruno aussi. Mais certains choix commencent progressivement à se dessiner. Tristan Degreef semble notamment être en passe de faire les frais des décisions du technicien. Le jeune Belge ne ferait plus vraiment partie des plans des "Mauves. (Lire la suite)

Un ado de 15 ans veut quitter Manchester United : les grands d'Europe déjà à ses pieds

Déjà surnommé le "Kid Messi" alors qu'il n'a à peine soufflé que 15 bougies, JJ Gabriel a déjà signifié qu'il souhaitait quitter Manchester United. Et les prétendants de renom ne manquent pas pour celui qui est déjà considéré comme l'une des futures attractions en devenir du football mondial. (Lire la suite)

Un ancien adjoint des Diables rouges rejoint Kylian Mbappé

C'est l'une des annonces du jour : Kylian Mbappé et Nike, c'est fini. Le capitaine de l'équipe de France et joueur du Real Madrid devient l'ambassadeur de ON, marque suisse novice dans le football. Il sera accompagné dans l'aventure par un certain Thierry Henry. (Lire la suite)

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Lommel SK Lommel SK 19/09 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 19/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
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STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
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