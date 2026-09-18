L'Union devra jouer un cinquième match en déplacement : la Belgique refuse d'accueillir l'Hapoel Beer Sheva

Triste nouvelle pour les supporters de l'Union Saint-Gilloise. Il semblerait qu'aucune solution n'ait pu être trouvée pour accueillir le match face à l'Hapoel Beer-Sheva sur le sol belge, aucune ville n'étant disposée à mettre en place le dispositif de sécurité nécessaire. L'USG va donc, en quelque sorte, disputer un cinquième match en déplacement.

C'était un problème prévisible et souligné dès le tirage au sort des adversaires de l'Union Saint-Gilloise en Europa League. La réception de l'Hapoel Beer-Sheva pose un problème logistique majeur, puisque la ville de Louvain, via son bourgmestre Mohamed Ridouani, a refusé d'accueillir un club israélien sur son territoire.

Si cette décision semble avoir été prise pour des raisons idéologiques, Louvain ayant déjà refusé d'accueillir la rencontre entre les Red Flames et l'équipe nationale d'Israël, elle aurait ensuite été suivie par de nombreuses autres villes belges.

En effet, selon la RTBF, alors que l'Union Saint-Gilloise cherchait depuis plusieurs semaines des solutions en Belgique, elle se serait vue opposer des refus systématiques - cette fois, entre autres, pour raisons sécuritaires.

L'Union cherche une solution à l'étranger

Après avoir joué au Stade Roi Baudouin, au Lotto Park et même à Ostende ces derniers temps en Coupe d'Europe, l'Union Saint-Gilloise va donc désormais délocaliser... à l'étranger. La direction unioniste chercherait en effet une solution en Allemagne ou aux Pays-Bas, l'idée étant d'éviter un trajet en avion.

Dans les faits, ce sera donc un cinquième déplacement pour l'Union dans cette campagne d'Europa League. La rencontre face à l'Hapoel Beer-Sheva est prévue le 22 octobre prochain. On devrait bientôt savoir où elle se disputera, et si les supporters seront autorisés.



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Les supporters de l'Union Saint-Gilloise pourront toutefois relativiser en se disant qu'il y avait de toute façon de grandes chances pour que cette rencontre se soit disputée à huis-clos, afin d'éviter les tensions prévisibles entourant la réception d'un club israélien. C'est notamment ce qui s'était passé en 2024, quand La Gantoise avait reçu le Maccabi Haïfa : la ville de Gand avait interdit la présence de supporters, afin de réduire les risques sécuritaires.