Nathan De Cat, Lucas Stassin, Romeo Vermant… du beau monde dans la sélection des Diablotins

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Nathan De Cat, Lucas Stassin, Romeo Vermant… du beau monde dans la sélection des Diablotins
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 51

Alors que la première liste de Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges est actuellement au cœur de l'actualité, la sélection des Diablotins U21 a également été révélée ce vendredi. Nathan De Cat, Romeo Vermant ou encore Lucas Stassin figurent notamment dans la sélection de Gill Swerts.

La Belgique U21 disputera ses trois derniers matchs de qualification à l'Euro Espoirs lors de la prochaine trêve internationale. Les Diablotins affronteront la Biélorussie à domicile, le jeudi 24 septembre (20h00), le Pays de Galles le mardi 29 septembre (20h00), de nouveau à domicile, et enfin le Danemark en déplacement le 6 octobre (18h30). L'objectif est clair : décrocher une qualification pour le Championnat d'Europe des moins de 21 ans.

24 joueurs retenus par Gill Swerts

Pour tenter de se qualifier, le sélectionneur Gill Swerts a retenu 24 joueurs. Trois gardiens font partie de la sélection : Lucca Brughmans, Matthias Pieklak et Argus Vanden Driessche. Lucca Brughmans, est ainsi bien présent, lui qui était également cité pour éventuellement rejoindre l'équipe A après l'annonce de la retraite internationale de Matz Sels et l'absence de Thibaut Courtois en Ligue des Nations.

En défense figurent sept joueurs : Denzel De Roeve, Josue Kongolo, Amando Lapage, Lucas Noubi, Richie Sagrado, Matte Smets et Renzo Tytens. Lucas Noubi est lui aussi un nom qui était cité pour une éventuelle sélection en équipe A, mais le voici finalement bel et bien avec les U21.

Plusieurs joueurs qui ont déjà goûté à l'équipe A

Nathan De Cat, Tibe De Vlieger, Arthur Piedfort, Arthur Vermeeren, Kamiel Van De Perre, Noah Fernandez et Joseph Nonge sont les sept milieux de terrain repris. Nathan De Cat et Arthur Vermeeren, qui ont déjà goûté à l'équipe A, apporteront leur "jeune expérience" pour pousser le groupe vers une qualification.

Plusieurs attaquants ayant déjà été sélectionnés avec l'équipe A figurent également parmi les sept attaquants repris. Il s'agit de Norman Bassette, Lucas Stassin, Romeo Vermant et Samuel Mbangula. Jesse Bisiwu, Chris Lokesa et Robin Mirisola sont les autres joueurs repris.

La liste des 24 Diablotins 

Gardiens : Lucca Brughmans, Matthias Pieklak, Argus Vanden Driessche.

Défenseurs : Denzel De Roeve, Josue Kongolo, Amando Lapage, Lucas Noubi, Richie Sagrado, Matte Smets, Renzo Tytens.

Milieux : Nathan De Cat, Tibe De Vlieger, Arthur Piedfort, Arthur Vermeeren, Kamiel Van De Perre, Noah Fernandez, Joseph Nonge.

Attaquants : Jesse Bisiwu, Chris Lokesa, Samuel Mbangula, Robin Mirisola, Norman Bassette, Lucas Stassin, Romeo Vermant.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
UEFA European U21 Championship qualification
UEFA European U21 Championship qualification Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Keita et Lavia plutôt que Van de Perre ou De Cat : Van Bommel explique ses choix

Keita et Lavia plutôt que Van de Perre ou De Cat : Van Bommel explique ses choix

14:40
La voilà, la grosse surprise de Mark Van Bommel : qui est Jari De Busser, nouveau gardien des Diables Rouges ?

La voilà, la grosse surprise de Mark Van Bommel : qui est Jari De Busser, nouveau gardien des Diables Rouges ?

14:00
Sven Vandenbroeck a relevé un défi impressionnant, loin de la Belgique

Sven Vandenbroeck a relevé un défi impressionnant, loin de la Belgique

13:40
Van Bommel laisse un patron de la génération dorée de côté : "Il n'était pas content, j'ai aimé sa réaction"

Van Bommel laisse un patron de la génération dorée de côté : "Il n'était pas content, j'ai aimé sa réaction"

12:56
La retraite ? Pas tout de suite pour Thibaut Courtois, qui évoque son avenir

La retraite ? Pas tout de suite pour Thibaut Courtois, qui évoque son avenir

13:20
Plusieurs absents importants et de nouvelles têtes : voici la première sélection de Mark van Bommel

Plusieurs absents importants et de nouvelles têtes : voici la première sélection de Mark van Bommel

12:24
Trois semaines de trêve ? La Gantoise compte bien en profiter !

Trois semaines de trêve ? La Gantoise compte bien en profiter !

12:00
📷 Le RSC Anderlecht dévoile son troisième jeu de maillots pour la saison 2026-2027

📷 Le RSC Anderlecht dévoile son troisième jeu de maillots pour la saison 2026-2027

11:40
Le président de Bologne explique le licenciement de Tedesco : "Les joueurs ne comprenaient pas ses consignes"

Le président de Bologne explique le licenciement de Tedesco : "Les joueurs ne comprenaient pas ses consignes"

11:20
Le point sur le coefficient : la Belgique remercie l'Union, les Pays-Bas stagnent

Le point sur le coefficient : la Belgique remercie l'Union, les Pays-Bas stagnent

11:00
Voici où découvrir en direct la première sélection de Mark Van Bommel

Voici où découvrir en direct la première sélection de Mark Van Bommel

10:30
Le Standard pourra-t-il faire mentir l'histoire à La Gantoise ce vendredi soir ?

Le Standard pourra-t-il faire mentir l'histoire à La Gantoise ce vendredi soir ?

10:00
L'Union devra jouer un cinquième match en déplacement : la Belgique refuse d'accueillir l'Hapoel Beer Sheva

L'Union devra jouer un cinquième match en déplacement : la Belgique refuse d'accueillir l'Hapoel Beer Sheva

09:30
Des changements sur le côté gauche des Rouches ? Voici les compositions probables de Gand - Standard

Des changements sur le côté gauche des Rouches ? Voici les compositions probables de Gand - Standard

08:40
Injouable malgré les absents, l'Union a envoyé un message clair

Injouable malgré les absents, l'Union a envoyé un message clair

09:00
1
Le rêve Lukaku s'éloigne-t-il d'Anderlecht ? "Je n'imposerai aucun joueur à Antoine Sibierski"

Le rêve Lukaku s'éloigne-t-il d'Anderlecht ? "Je n'imposerai aucun joueur à Antoine Sibierski"

08:20
Le travail de Jean Kindermans à l'Antwerp commence à porter ses fruits

Le travail de Jean Kindermans à l'Antwerp commence à porter ses fruits

08:00
Une sensation de D1B était tout proche de signer au Standard : voici pourquoi ça ne s'est pas fait

Une sensation de D1B était tout proche de signer au Standard : voici pourquoi ça ne s'est pas fait

07:30
De Cat et Hoffenheim battus, Marseille giflé : les résultats d'Europa League

De Cat et Hoffenheim battus, Marseille giflé : les résultats d'Europa League

07:00
L'ex-Mauve Amir Murillo piqué par son ancien directeur sportif : "Il y a eu beaucoup de relâchement"

L'ex-Mauve Amir Murillo piqué par son ancien directeur sportif : "Il y a eu beaucoup de relâchement"

06:30
LIVE : Trois à zéro ! L'Union corrige le Viktoria Plzen Live

LIVE : Trois à zéro ! L'Union corrige le Viktoria Plzen

22:24
Une démonstration sans forcer : l'Union Saint-Gilloise écrase le Viktoria Plzen en Europa League

Une démonstration sans forcer : l'Union Saint-Gilloise écrase le Viktoria Plzen en Europa League

23:02
1
Zidane et les Bleus iront s'entraîner... à l'Union Saint-Gilloise

Zidane et les Bleus iront s'entraîner... à l'Union Saint-Gilloise

22:20
À 33 ans, Roman Ferber (ex-Charleroi, Mons, Union) devient international pour la première fois

À 33 ans, Roman Ferber (ex-Charleroi, Mons, Union) devient international pour la première fois

21:45
Un ancien de Pro League face aux Diables ? Zinedine Zidane l'aurait présélectionné

Un ancien de Pro League face aux Diables ? Zinedine Zidane l'aurait présélectionné

21:39
Un ancien arbitre est clair : Anderlecht aurait dû obtenir un penalty face à l'OL

Un ancien arbitre est clair : Anderlecht aurait dû obtenir un penalty face à l'OL

21:20
2
Courtois et Sels absent, qui sera le quatrième gardien des Diables ? Un nom est écarté !

Courtois et Sels absent, qui sera le quatrième gardien des Diables ? Un nom est écarté !

20:30
1
Enfin ! Snobé par le sélectionneur précédent, Adem Zorgane fait son retour avec l'Algérie

Enfin ! Snobé par le sélectionneur précédent, Adem Zorgane fait son retour avec l'Algérie

20:00
Ce serait une première : le Club de Bruges pourrait participer à une prestigieuse compétition internationale

Ce serait une première : le Club de Bruges pourrait participer à une prestigieuse compétition internationale

19:30
1
Une montée en puissance surprise au Club de Bruges : "La saison dernière, j'ai vraiment eu du mal"

Une montée en puissance surprise au Club de Bruges : "La saison dernière, j'ai vraiment eu du mal"

18:30
1
"Un blocage mental à effacer" : Roméo Lavia raconte son retour aux affaires... en espérant les Diables

"Un blocage mental à effacer" : Roméo Lavia raconte son retour aux affaires... en espérant les Diables

18:00
Un produit de la Masia explose en Pro League : il est déjà l'un des meilleurs coups de l'été Analyse

Un produit de la Masia explose en Pro League : il est déjà l'un des meilleurs coups de l'été

17:30
"Il peut être important en équipe nationale" : le coach de l'OL fait la pub de Loïs Openda

"Il peut être important en équipe nationale" : le coach de l'OL fait la pub de Loïs Openda

17:00
La Gantoise privée de l'un de ses renforts pour affronter le Standard

La Gantoise privée de l'un de ses renforts pour affronter le Standard

16:30
Cinq titulaires absents à Plzen : quel onze pour l'Union Saint-Gilloise en Europa League ?

Cinq titulaires absents à Plzen : quel onze pour l'Union Saint-Gilloise en Europa League ?

16:00
C'est (enfin) officiel : le propriétaire du PSG devient propriétaire d'Eupen

C'est (enfin) officiel : le propriétaire du PSG devient propriétaire d'Eupen

15:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Injouable malgré les absents, l'Union a envoyé un message clair Eric Stevens Eric Stevens a propos de Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..." Eric Stevens Eric Stevens a propos de Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke repris : voici la liste des U19 pour affronter les Pays-Bas JoBg JoBg a propos de Un ancien arbitre est clair : Anderlecht aurait dû obtenir un penalty face à l'OL Union 60 Union 60 a propos de Une démonstration sans forcer : l'Union Saint-Gilloise écrase le Viktoria Plzen en Europa League Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Courtois et Sels absent, qui sera le quatrième gardien des Diables ? Un nom est écarté ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Une montée en puissance surprise au Club de Bruges : "La saison dernière, j'ai vraiment eu du mal" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Ce serait une première : le Club de Bruges pourrait participer à une prestigieuse compétition internationale den strep den strep a propos de Un Anderlecht à deux visages : "En deuxième mi-temps, nous avons montré ce dont nous sommes capables" JoBg JoBg a propos de Marco Kana met déjà la pression sur Roméo Amane à Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved