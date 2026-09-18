Nathan De Cat, Lucas Stassin, Romeo Vermant… du beau monde dans la sélection des Diablotins

Alors que la première liste de Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges est actuellement au cœur de l'actualité, la sélection des Diablotins U21 a également été révélée ce vendredi. Nathan De Cat, Romeo Vermant ou encore Lucas Stassin figurent notamment dans la sélection de Gill Swerts.

La Belgique U21 disputera ses trois derniers matchs de qualification à l'Euro Espoirs lors de la prochaine trêve internationale. Les Diablotins affronteront la Biélorussie à domicile, le jeudi 24 septembre (20h00), le Pays de Galles le mardi 29 septembre (20h00), de nouveau à domicile, et enfin le Danemark en déplacement le 6 octobre (18h30). L'objectif est clair : décrocher une qualification pour le Championnat d'Europe des moins de 21 ans.

24 joueurs retenus par Gill Swerts

Pour tenter de se qualifier, le sélectionneur Gill Swerts a retenu 24 joueurs. Trois gardiens font partie de la sélection : Lucca Brughmans, Matthias Pieklak et Argus Vanden Driessche. Lucca Brughmans, est ainsi bien présent, lui qui était également cité pour éventuellement rejoindre l'équipe A après l'annonce de la retraite internationale de Matz Sels et l'absence de Thibaut Courtois en Ligue des Nations.

En défense figurent sept joueurs : Denzel De Roeve, Josue Kongolo, Amando Lapage, Lucas Noubi, Richie Sagrado, Matte Smets et Renzo Tytens. Lucas Noubi est lui aussi un nom qui était cité pour une éventuelle sélection en équipe A, mais le voici finalement bel et bien avec les U21.

Plusieurs joueurs qui ont déjà goûté à l'équipe A

Nathan De Cat, Tibe De Vlieger, Arthur Piedfort, Arthur Vermeeren, Kamiel Van De Perre, Noah Fernandez et Joseph Nonge sont les sept milieux de terrain repris. Nathan De Cat et Arthur Vermeeren, qui ont déjà goûté à l'équipe A, apporteront leur "jeune expérience" pour pousser le groupe vers une qualification.

Plusieurs attaquants ayant déjà été sélectionnés avec l'équipe A figurent également parmi les sept attaquants repris. Il s'agit de Norman Bassette, Lucas Stassin, Romeo Vermant et Samuel Mbangula. Jesse Bisiwu, Chris Lokesa et Robin Mirisola sont les autres joueurs repris.





La liste des 24 Diablotins

Gardiens : Lucca Brughmans, Matthias Pieklak, Argus Vanden Driessche.

Défenseurs : Denzel De Roeve, Josue Kongolo, Amando Lapage, Lucas Noubi, Richie Sagrado, Matte Smets, Renzo Tytens.

Milieux : Nathan De Cat, Tibe De Vlieger, Arthur Piedfort, Arthur Vermeeren, Kamiel Van De Perre, Noah Fernandez, Joseph Nonge.

Attaquants : Jesse Bisiwu, Chris Lokesa, Samuel Mbangula, Robin Mirisola, Norman Bassette, Lucas Stassin, Romeo Vermant.