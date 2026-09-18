Plusieurs absents importants et de nouvelles têtes : voici la première sélection de Mark van Bommel

Mark van Bommel a dévoilé ce vendredi, à Tubize, sa toute première sélection à la tête des Diables Rouges. Le Néerlandais a retenu 28 joueurs, avec deux nouveaux visages, plusieurs retours, mais aussi plusieurs absences importantes.

Cette première liste a été dévoilée dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue A de la Ligue des Nations. Les Diables Rouges disputeront quatre matchs lors de la prochaine trêve internationale.

Il y aura premièrement un déplacement en Italie pour affronter la Squadra Azzurra le vendredi 25 septembre (20h45). La Belgique recevra ensuite la France au stade Roi Baudouin le lundi 28 septembre (20h45). La Turquie viendra ensuite à Sclessin le vendredi 2 octobre (20h45), avant un dernier déplacement en France pour affronter les Bleus le lundi 5 octobre (20h45).

Une première pour Jari De Busser et Kyriani Sabbe

Mark van Bommel a retenu quatre gardiens. Comme attendu, Thibaut Courtois, qui a décidé de faire l'impasse sur la Ligue des Nations, n'est pas présent. Matz Sels, qui a pris sa retraite internationale, est également absent. Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders et Maarten Vandevoordt ont été retenus. Le gardien de l'AZ Alkmaar, Jari De Busser, connaît sa toute première sélection.

Neuf défenseurs figurent dans la sélection. Il s'agit de Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys et Arthur Theate. Le joueur du Club de Bruges, Kyriani Sabbe, est sélectionné avec l'équipe première de la Belgique pour la toute première fois.

Romeo Lavia et Mandela Keita de retour

Au milieu de terrain, Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans et Hans Vanaken sont les six joueurs repris par le tacticien néerlandais. Romeo Lavia retrouve la sélection pour la première fois depuis mars 2023. Il est récompensé pour son début de saison avec Chelsea.





Mandela Keita, que Mark van Bommel a bien connu lorsqu'il évoluait du côté de l'Antwerp, fait également son retour avec les Diables Rouges. Le milieu de terrain a déjà disputé un match avec la Belgique, en octobre 2023 contre l'Autriche.

Neuf attaquants, avec Malick Fofana et Mika Godts

Neuf attaquants ont été choisis par Mark van Bommel. Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda et Leandro Trossard défendront les couleurs de la Belgique lors de la prochaine trêve internationale.

En attaque, il n'y a pas réellement de surprise. À noter tout de même le retour de Malick Fofana dans la sélection et la présence de Mika Godts, récemment transféré au PSG et qui n'avait pas été retenu par Rudi Garcia lors de la Coupe du monde 2026.



Plusieurs absences sont à noter. Thomas Meunier et Alexis Saelemaekers n'ont pas été retenus. Jérémy Doku, blessé, n'a également pas été convoqué. Axel Witsel, qui a récemment annoncé sa retraite internationale, n'est quant à lui logiquement pas présent.

La liste complète des 28 Diables Rouges

Gardiens : Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt.

Défenseurs : Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, Arthur Theate.

Milieux : Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken.

Attaquants : Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda, Leandro Trossard.