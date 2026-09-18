Roméo Lavia n'est plus qu'un fantôme : retour sur le parcours tourmenté d'un grand talent

Trois ans après sa seule et unique apparition sous le maillot diabolique, Roméo Lavia est de retour à Tubize. L'éternel espoir au corps fragile va-t-il enfin prendre le rôle de successeur d'Axel Witsel qu'on lui prédit depuis le début de sa carrière ?

Pendant un moment, le nom de Roméo Lavia a davantage été assimilé à celui d'un fantôme que d'une future pièce maîtresse de l'équipe nationale belge. Pourtant, personne ne doutait de son immense talent. Mais les plus optimistes des suiveurs des Diables avaient fini par se dire, au fur et à mesure qu'étaient annoncées ses absences pour blessures, que son corps ne le laisserait jamais tranquille et que notre pays ne profiterait jamais de son "crack générationnel."

Il faut dire qu'ils sont quelques uns les talents "made in Belgium" à avoir été annoncés comme des futurs cracks des "Diables rouges" avant de disparaître complètement des radars, trahis par leurs corps, à l'instar de Tom de Mul, Zinho Vanheusden ou de Charly Musonda Jr.

La comparaison avec Musonda Jr

La comparaison avec ce dernier semblait la plus évidente, puisque tous deux avaient été formés du côté de Neerpede et qu'ils ont porté les couleurs de Chelsea. Lorsque le dernier des fils de Charly Senior quitte Anderlecht pour Chelsea à seulement 15 ans, les Londoniens le présentent comme "an extremely exciting player".

Seulement voilà, Musonda Jr n'a jamais réussi à s'imposer chez les pros malgré quelques apparitions avec Chelsea et des prêts peu concluant au Bétis Séville, au Celtic et à Vitesse Arnhem. Le clou sur le cercueil de ses rêves de futur "plus grand talent du football belge" sera cette blessure au ligament postérieur du genou en 2018. Les médecins ne lui redonnent que 20% de chances de retrouver les terrains dont il restera éloigné pendant près de quatre ans. Il ne retrouvera jamais son niveau, quitte Chelsea en 2022, tente sa chance, sans succès, à Levante et à l'Anorthosis Famagouste, à Chypre, avant de refermer définitivement le chapitre de sa carrière pro le 30 juin 2025, à seulement 28 ans.

624 jours d'absence

Alors, forcément, quand Roméo Lavia quitte Anderlecht pour Manchester City à seulement 16 ans et qu'on évoque ses premiers pépins physiques, le parallèle semble évident. Face à la concurrence en vigueur chez les "Cityzens", Lavia part d'abord à Southampton. Une saison pleine, 34 matchs, 1 but, mais une relégation. Chelsea flaire le bon coup et le paie en n'hésitant pas à aligner les zéros : 62 millions d'euros.





Sauf qu'entre août 2023 et juin 2026, le milieu de terrain n'apparaît qu'à 44 reprises sous les couleurs des "Blues" pour même pas 2.000 minutes de jeu, alors qu'il a été écarté des terrains pendant 624 jours.

Comme un symbole, il était arrivé à Stamford Bridge avec une légère blessure, avant de devenir la réincarnation humaine du jeu Dr Maboul. Avec lui, on découvrait à chaque fois une nouvelle partie du corps humain : ischio-jambiers, cheville, cuisse… Il ne dispute même que 10 minutes lors de son premier exercice à Chelsea.

"Mon corps m’a laissé tomber plusieurs fois, mais je ne voudrais blâmer personne", expliquait-il après cette première année catastrophique. C’était frustrant, mais c’était surtout dans ma tête. C’était simplement de la malchance."

Convoqué par Tedesco

Pas uniquement, car selon des informations recueillies en coulisses, le staff médical de Chelsea aurait commis pas mal d'erreurs au cours de sa revalidation, mais aussi pendant celles d'un tas d'autres joueurs. Les Londoniens sont tout simplement décimés par les blessures cette saison là et le personnel médical subit un fameux lifting lors de l'été 2024.

Malgré ce contexte, Domenico Tedesco n’avait pas hésité à convoquer Roméo Lavia lorsqu’il l'a découvert en mars 2023. Il avait d'ailleurs effectué ses débuts diaboliques lors d'un amical victorieux en Allemagne (2-3), disputant dix minutes. Ses premières et dernières. En novembre 2024, alors que Domenico Tedesco vivait ses dernières semaines à la tête de la Belgique, Lavia fut à nouveau convoqué, mais n'avait pu rejoindre le groupe à cause d'une énième blessure.

Renouveau sous Maresca

Pourtant en club, paradoxalement, sa situation commence progressivement à s'améliorer. Lors de sa deuxième saison, sous les ordres d’Enzo Maresca - qu'il avait connu chez les U21 de Manchester City, le successeur naturel d'Axel Witsel a disputé 22 rencontres, pour un total de 1.069 minutes. Il participe également à quatre matches de la Coupe du monde des clubs remportée par Chelsea.

Lors de l'exercice suivant, il prend part à 21 duels, pour 803 minutes de jeu. Entre mars et mai, il parvient même à enchaîner 10 rencontres consécutives. presqu'un exploit.

Mais cela ne suffit pas pour convaincre Rudi Garcia de le sélectionner à nouveau en équipe nationale. "Nous ne sélectionnons pas les joueurs sur leur potentiel, mais sur leurs performances", expliquait le Français à l'époque.

Et peut-on lui donner tort ? La fin de saison écoulée est à nouveau perturbée par une petite blessure musculaire. Est-ce qu'après autant de rechutes, le problème n'est-il pas devenu autant mental que physique ? Car lorsque le corps a régulièrement trahi un joueur, la moindre douleur peut devenir source d’inquiétude. À force de devoir recommencer à chaque fois un processus de revalisation, la fatigue devient aussi mentale.

Le déclic mental grâce à Xabi Alonso

Xabi Alonso, intronisé nouvel entraîneur de Chelsea cet été, semble avoir compris cette dimension. Lors de la préparation, il décide ainsi de laisser Lavia 90 minutes sur le terrain contre l’AC Milan. Un choix mûrement réfléchi. "Lorsqu’il s’agit de jouer 90 minutes, Roméo a un blocage mental. Il était fatigué, mais je lui ai dit : 'Reste sur le terrain.'" C'était sa première renconrte complète depuis plus de trois ans, sa première à Chelsea.

"J’ai appris qu’on pouvait toujours aller plus loin qu’on ne le pense, confiait Roméo Lavia à la BBC dernièrement. On peut toujours repousser ses limites, surtout quand on a l’impression que tout le monde est contre soi."

Et, pour l’instant, les signes sont encourageants. Profitant notamment du départ tardif d’Enzo Fernandez et de la blessure de Moisés Caicedo, Roméo Lavia a débuté chacune des rencontres de championnat disputées cette saison, à l'exception de celle de ce vendredi conre Brentford. Lorsqu’il a récemment été remplacé, son visage fermé en disait d’ailleurs long sur son envie de rester sur le terrain.

Il avait même répondu avec une pointe d’agacement à une publication d’ESPN rappelant qu’il n’avait encore jamais disputé 90 minutes avec Chelsea. "Puéril", avait-il simplement écrit sur X.

Un premier but pour Chelsea

Trois semaines plus tôt, Romé Lavia avait surtout marqué son premier but en Premier League depuis quatre ans, et son premier sous les couleurs de Chelsea. La célébration fut à la hauteur de l’attente. Immense, libératrice, partagée avec ses coéquipiers. "Je me suis senti libéré. C’était un moment très émouvant. J’ai eu l’impression que c’était une récompense pour tout le travail que j’avais accompli", avait-il admis après coup.

🚨🔵 ROMEO LAVIA QUIERE HACER HISTORIA EN CHELSEA.



🗣️ “Quiero ganar trofeos aquí en Chelsea. Quiero irme de este club siendo una leyenda.”



Esa es la mentalidad que queremos ver en Stamford Bridge. 💙



Romeo Lavia tiene claro hasta dónde quiere llegar con este escudo. 🔵🦁 pic.twitter.com/8pCjJAr4Qq — CFC Español (@ChelseaFC_es) September 11, 2026

Après avoir été longtemps un fantôme qui flottait au-dessus du centre de Tubize, Roméo Lavia est redevenu depuis ce vendredi un Diable rouge à part entière. Et comme un symbole, alors qu'Axel Witsel, celui dont il avait été désigné comme le successeur jadis, a annoncé cette semaine qu'il refermait son chapitre diabolique.