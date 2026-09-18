Surprise en Italie : Roberto Mancini convoque un ancien attaquant d'Anderlecht

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Surprise en Italie : Roberto Mancini convoque un ancien attaquant d'Anderlecht
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La Belgique affrontera l'Italie en Ligue des Nations. Et dans la sélection de la "Squadra Azzurra, concoctée par Roberto Mancini, figurera le nom d'un éphémère ancien attaquant d'Anderlecht : Sebastiano Esposito.

Roberto Mancini a dévoilé ce vendredi sa première liste depuis son retour à la tête de la sélection italienne. Pour les quatre prochains rendez-vous de Nations League, le sélectionneur a retenu 34 joueurs, dont neuf découvrent pour la première fois le groupe des "Azzurri". Parmi eux figure un visage bien connu des suiveurs du championnat belge et d'Anderlecht en particulier : Sebastiano Esposito.

Aujourd'hui à Sassuolo

L’attaquant de Sassuolo, âgé de 23 ans, reçoit ainsi une première convocation qui vient récompenser son début de saison. Il retrouve également son frère Pio, attaquant de l’Inter, dans le groupe italien. Sebastiano Esposito avait déjà connu les équipes de jeunes de la "Squadra Azzurra", mais n’avait encore jamais bénéficié des honneurs d'une convocation avec l'équipe  A.

Pour les supporters d’Anderlecht, son nom rappellera forcément quelques souvenirs. À l’été 2022, Esposito avait rejoint le RSCA en prêt en provenance de l’Inter. Le club bruxellois voyait alors en lui un attaquant à fort potentiel, capable de marquer mais aussi de faire jouer ses partenaires.

Seulement 2 buts en 21 apparitions au RSCA

Son parcours au Lotto Park allait pourtant tourner court. Malgré un duo qui semblait prometteur avec le Portugais Fabio Silva, aujourd'hui au Borussia Dortmund, le prêt d'Esposito était stoppé dès le mois de janvier 2023 et l'Inter le relouait à Bari, pensionnaire de Serie B. L'attaquant italien n'avait porté la tunique anderlechtoise qu'à 21 reprises, dont 14 fois en championnat et 7 fois en Conference League. Le tout pour seulement deux buts marqués : contre Westerlo en septembre et contre West Ham en octobre. Deux réalisations lors de deux revers sur le même score 2-1. Autant dire qu'il n'avait même pas porté bonheur.

Quatre ans plus tard, le voilà donc qui va enfiler le maillot aux quatre étoiles, un peu termi par les trois absences consécutives à la Coupe du monde. Une trajectoire qui témoigne de la persévérance de l’attaquant, aujourd’hui récompensé par Roberto Mancini.

Sebastiano Esposito pourrait désormais connaître ses premières minutes internationales lors d’un calendrier particulièrement relevé : l’Italie affrontera notamment la Belgique et la France, ainsi que la Turquie à deux reprises.

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