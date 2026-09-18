Trois semaines de trêve ? La Gantoise compte bien en profiter !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Trois semaines de trêve ? La Gantoise compte bien en profiter !
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Il y aura près de 20 jours entre les matchs de ce week-end et ceux de l'après-trêve internationale, prévus le week-end du 9 octobre. Une éternité, qui peut couper les jambes de beaucoup d'équipes bien lancées dans ce début de saison. La Gantoise, co-leader, veut absolument éviter cela et prévoit donc un stage durant cette période.

Et si c'était déjà l'un des tournants de cette entame de saison en Jupiler Pro League ? Cette trêve internationale de septembre-octobre arrive en effet comme un cheveu dans la soupe et, surtout, sera particulièrement longue. Quatre matchs internationaux, et presque trois semaines sans match de championnat : voilà qui peut couper l'élan de certaines équipes, et permettre à d'autres de travailler dur.

La Gantoise, co-leader, veut absolument éviter de faire partie des perdants de cette trêve. Les Buffalos ont réussi une entame de saison en fanfare et comptent 16 points sur 18, tenant la dragée haute à l'Union et au Club de Bruges. 

La Gantoise en stage, mais pas à l'étranger 

En conférence de presse, Rik De Mil a donc révélé que le club gantois envisageait de mettre en place un petit stage durant cette longue période sans matchs. "Nous pensons mettre en place un court stage, probablement pas à l'étranger car nous allons voyager suffisamment dans les mois à venir", déclare l'entraîneur des Buffalos. 

Gand ira en effet à Braga, en Finlande et en Suisse dans le cadre de la Conference League, qui ne débutera qu'après la trêve. "Mais c'est l'occasion de renforcer les liens au sein du groupe", pointe De Mil. "Nous programmerons aussi un family day, afin de trouver l'équilibre. Car il faut mettre en place des choses en vue de la période chargée qui arrive". 

Lire aussi… Le Standard pourra-t-il faire mentir l'histoire à La Gantoise ce vendredi soir ?
On peut donc s'attendre à ce que La Gantoise parte en stage du côté de Tubize, dans les installations de la fédération, ou encore à la côte belge. En attendant, il y a encore un match au programme, face au Standard. "Je m'attends à une rencontre difficile et j'ai bien dit à mes joueurs qu'il fallait être au rendez-vous une dernière fois avant la trêve. C'est une drôle d'ambiance avant la trêve car certains ont déjà la tête à leur sélection, d'autres ont hâte d'avoir quelques jours libres". 

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