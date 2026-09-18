Un ado de 15 ans veut quitter Manchester United : les grands d'Europe déjà à ses pieds

Déjà surnommé le "Kid Messi" alors qu'il n'a à peine soufflé que 15 bougies, JJ Gabriel a déjà signifié qu'il souhaitait quitter Manchester United. Et les prétendants de renom ne manquent pas pour celui qui est déjà considéré comme l'une des futures attractions en devenir du football mondial.

À seulement 15 ans, JJ Gabriel se retrouve déjà au centre d’un véritable feuilleton sur le mercato des jeunes talents. Le jeune attaquant de Manchester United a demandé à quitter le club anglais, une décision qui n’a pas tardé à attirer l’attention de plusieurs grands noms du football européen. Parmi eux : le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.

Un nouvel Anglais à la "Casa Blanca" ?

Le club madrilène semble particulièrement attentif à la situation du jeune Anglais. Selon plusieurs sources, le Real travaille activement sur le dossier et envisagerait, dans un premier temps, de l’intégrer au Castilla, son équipe réserve. L’objectif serait de lui permettre de poursuivre sa progression et de se familiariser avec le football senior.

Paris suit également le dossier de près. Le double lauréat de la Coupe aux grandes oreilles figure parmi les prétendants, aux côtés notamment du FC Barcelone et du Bayern Munich. À ce stade, aucune des pistes évoquées n’a toutefois débouché sur un accord.

JJ l'amoroso

L’âge de JJ Gabriel rend le dossier particulièrement délicat. Les règles encadrant les transferts internationaux de joueurs mineurs compliquent en effet les négociations. Le jeune attaquant possède néanmoins un passeport irlandais et atteindra ses 16 ans le 6 octobre, une date qui pourrait jouer un rôle important dans la suite du dossier.



En attendant, JJ Gabriel, surnommé "The Kid Messi" à Manchester, et son entourage se trouvent actuellement à Barcelone pour discuter de son avenir. Le Real Madrid et le Paris SG restent donc à l’affût, dans un dossier qui pourrait rapidement s’imposer comme l’un des feuilletons les plus suivis du mercato des jeunes talents. Et tout ça, pour un garçon dont on est même pas sûr qu'il écrira un jour l'histoire du football.