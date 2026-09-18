Un ancien adjoint des Diables rouges rejoint Kylian Mbappé

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un ancien adjoint des Diables rouges rejoint Kylian Mbappé
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C'est l'une des annonces du jour : Kylian Mbappé et Nike, c'est fini. Le capitaine de l'équipe de France et joueur du Real Madrid devient l'ambassadeur de ON, marque suisse novice dans le football. Il sera accompagné dans l'aventure par un certain Thierry Henry.

Les marques traditionnelles de chaussures dans le milieu du football, Adidas, Puma ou Nike, doivent désormais rivaliser avec un tas de nouveaux acteurs. Fin 2024, Antoine Griezmann avait alors quitté son équipementier Puma pour signer avec Kipsta, la marque foot de Décathlon, jusque là encore peu présente au tout niveau dans le football professionnel.

Ce vendredi, c'est une marque totalement novice qui a, ni plus ni moins, tout simplement engagé l'un des meilleurs joueurs actuels, à savoir Kylian Mbappé. Il quitte Nike après près de 20 ans de collaboration et devient ambassadeur mondial et actionnaire de On, dans le cadre d’un partenariat annoncé sur dix ans.

Une marque surtout connue en course à pied

La marque suisse, seulement fondée en 2010, est novice dans le milieu du football et s'est d'abord fait connaître dans le milieu de la course à pied par ses semelles originales en forme d'alvéoles appelées nuages (d'où leurs modèles Cloud), leur donnant un look et un amorti devenus caractéristiques.

Le capitaine de l'équipe de France ne sera pas le seul à rejoindre On puisqu'il sera accompagné de Thierry Henry, qui ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière. Le champion du monde 1998 a été nommé directeur du football de la marque suisse.

Lire aussi… Kylian Mbappé quitte Nike et devient le visage d'une marque encore inconnue dans le monde du football

Connue principalement pour ses chaussures et vêtements de running, On souhaite désormais se développer dans le football avec une approche fondée sur l’innovation et le design. La marque prévoit notamment de lancer ses premières chaussures de football en 2027.

Un rôle central pour "Titi"

Thierry Henry aura un rôle central dans cette nouvelle aventure, avec pour mission de contribuer au développement de la stratégie et des activités football de l’entreprise. Le choix de l’ancien attaquant français apporte à On une expérience considérable du très haut niveau. Après sa carrière de joueur dans plusieurs grands clubs européens, Thierry Henry s’était d'abord tourné vers le coaching avec des expériences pas toujours très convaincantes. Si son passage comme adjoint de Roberto Martinez chez les Diables rouges avait été plutôt positif, son passage comme T1 de l'AS Monaco avait tourné au fiasco. Il n'avait pas réussi à offrir le titre olympique à la France aux JO de 2024, mais avait quand même conquis une médaille d'argent.

Premières chaussures annoncées en 2027

L'arrivée de Thierry Henry chez On s’inscrit dans un projet plus large. Kylian Mbappé, nouvel ambassadeur mondial, devient également actionnaire de la société suisse. Il participera au développement des futurs produits destinés au football. La marque souhaite ainsi associer l’expérience de grands joueurs à son savoir-faire technologique.

Pour Thierry Henry, cette nouvelle fonction représente donc un changement de dimension. Il ne s’agit plus seulement d’être associé à une marque, mais de participer directement à la construction d’une nouvelle identité dans le football et de la relation avec les athlètes. Le champion du monde 98 a aussi été longtemps associé à Nike.

Avec Mbappé comme ambassadeur et Henry à la direction du football, On affiche clairement son ambition de s’installer durablement dans cet univers où règnent de nombreux acteurs, dont quelques mastodontes, bien installés depuis plusieurs décennies.

Les premiers produits On Football sont attendus à partir de 2027. Cette nouvelle aventure permettra de mesurer concrètement les ambitions de la marque suisse sur le rectangle vert après avoir réussi à devenir un acteur crédible du running et du trail.

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