Un manque de connexion : un joueur des RSCA Futures explique les raisons du début de saison raté

Johan Walckiers
Fabien Chaliaud et Johan Walckiers
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Un manque de connexion : un joueur des RSCA Futures explique les raisons du début de saison raté
Photo: © photonews
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Les RSCA Futures connaissent un début de saison catastrophique et sont actuellement bons derniers de Challenger Pro League, à égalité de points avec Seraing. Alexander De Ridder, l'un des joueurs, explique selon lui les raisons de ces contre-performances.

"Nous n’avons pas encore de connexion entre nous, et nous devons travailler là-dessus", reconnaît Alexander De Ridder dans Het Nieuwsblad. Pour le jeune milieu de terrain, l’une des principales explications se trouve dans les nombreux va-et-vient avec l’équipe première.

Ces dernières semaines, plusieurs jeunes ont passé beaucoup de temps avec le noyau A avant de redescendre chez les Futures. Ce n’est qu’à l’occasion du match contre Lokeren que certains d’entre eux ont retrouvé l’équipe réserve pour la première fois cette saison.

Beaucoup de changements 

Joshua Nga Kana, Jayden Onia-Seke, Noah Kalonji et Zoumana Keita ont ainsi disputé leurs premières minutes avec les Futures face à Lokeren.

"Nous avons longtemps travaillé sur certaines choses, notamment avec une défense à cinq, puis tout a changé lorsque plusieurs joueurs sont redescendus, explique De Ridder. Ces garçons ont beaucoup appris avec l’équipe première et on voit sur le terrain ce que cela peut apporter. Mais nous devons maintenant retrouver nos automatismes et réapprendre à jouer ensemble."

De Ridder, seule pièce stable

À seulement 18 ans, Alexander De Ridder fait partie des rares joueurs à avoir conservé sa place au fil des semaines. Il n’a pas encore manqué la moindre minute cette saison et avait même fait ses débuts officiels avec l’équipe première lors de la dernière journée de championnat la saison écoulée, face à l’Union. Il n'a toutefois pas rejoué avec la première depuis l'arrivée de Vitor Bruno.

"J’ai essayé d’intégrer l’équipe première, mais je n’y suis pas arrivé. Cela signifie que je dois désormais travailler encore plus dur pour pouvoir à nouveau rejoindre le groupe", explique le jeune milieu des Futures avec beaucoup de calme.

Malgré les difficultés actuelles des espoirs anderlechtois, l'ambition d'Alexander De Ridder reste intacte. "Je ne peux pas baisser la tête et rester dans mon coin. Je n’ai pas d’autre choix que de retrousser mes manches et de continuer à travailler."

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