Un nouveau système de VAR inspiré des États-Unis : la solution pour mettre fin aux débats ?

La VAR continue de faire débat chauqe semaine dans le monde du football. Et si la solution venait tout droit des États-Unis ? Un système de "challenges", permettant aux entraîneurs de demander eux-mêmes la révision d'une décision, pourrait changer la manière dont l'arbitrage vidéo est utilisé.

Une alternative pourrait venir tout droit du sport américain : permettre aux entraîneurs de décider eux-mêmes quand une décision importante doit être revue par l’arbitrage vidéo.

Pour les détracteurs de la VAR actuelle, le problème se trouve dans le fonctionnement même du système. L’arbitre doit d’abord déterminer si une faute a été commise. Ensuite, l’équipe VAR doit juger si cette décision constitue une erreur "claire et évidente". Une décision subjective est donc, dans les faits, remplacée par une deuxième décision tout aussi subjective.

Le système actuel a également un impact important sur le rythme des rencontres. Les buts sont célébrés tout en sachant qu’un contrôle peut encore intervenir, tandis que joueurs et supporters doivent parfois attendre plusieurs minutes avant de connaître la décision définitive. La VAR devait avant tout permettre d’éviter les grosses erreurs d’arbitrage, mais elle se retrouve désormais elle-même régulièrement au centre des discussions.

Aux États-Unis, la responsabilité revient aux coaches

En NFL, NBA ou encore MLB, un autre système existe : celui des "challenges". Les coaches disposent d’un nombre limité de possibilités par rencontre pour demander qu’une décision arbitrale soit revue.

Ce mécanisme présente un avantage important : toutes les phases litigieuses ne sont pas automatiquement contrôlées. Un entraîneur utilise généralement son challenge uniquement lorsqu’il estime que la décision est suffisamment importante et qu’une erreur a clairement été commise. En cas de challenge infructueux, il perd également une possibilité de faire appel par la suite.



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Ce principe pourrait également être appliqué au football. Un entraîneur pourrait, par exemple, disposer d’un challenge par rencontre. Si celui-ci aboutit, il en obtiendrait un deuxième. La demande devrait être effectuée dans les dix secondes suivant la décision arbitrale.

Lors d’un but, d'un carton rouge ou d'un coup franc accordé, le jeu pourrait immédiatement être interrompu. Dans le cas d’un penalty non sifflé, la vérification pourrait avoir lieu lors du prochain arrêt de jeu. L’arbitre disposerait ensuite, par exemple, de 60 secondes pour consulter les images et prendre sa décision.

Un challenge par match pour limiter les interminables interventions de la VAR ?

Un tel système ne signifierait pas nécessairement que chaque décision arbitrale serait remise en question. Avec seulement une ou deux possibilités à leur disposition, les entraîneurs devraient choisir soigneusement le moment où utiliser leur challenge.

Contester une simple rentrée en touche en première période aurait ainsi peu d’intérêt si cela signifie ne plus pouvoir faire appel sur une décision potentiellement décisive en fin de rencontre.

Le hors-jeu pourrait rester une catégorie à part, puisque la technologie permet de plus en plus de juger ces situations rapidement et objectivement. Des possibilités supplémentaires pourraient également être prévues dans les dernières minutes afin de pouvoir malgré tout corriger une erreur majeure.

Un système de challenges ne rendrait évidemment pas la VAR infaillible. Les entraîneurs peuvent eux aussi se tromper ou agir en fonction de leurs propres intérêts. La principale différence serait toutefois qu'ils porteraient eux-mêmes la responsabilité de demander qu’une décision soit revue.

Le football pourrait ainsi retrouver un élément essentiel : l’émotion. Après un but, les supporters ne devraient plus systématiquement attendre plusieurs minutes avant de savoir s’ils peuvent réellement célébrer. Dans le même temps, l’objectif initial de la VAR resterait intact : corriger les erreurs importantes susceptibles d’influencer directement une rencontre.

Les modalités précises d’un tel système pourraient encore faire l’objet de nombreuses discussions. Mais après une nouvelle série de polémiques liées à la VAR, une question revient : le football ne gagnerait-il pas à réduire les contrôles automatiques et à donner davantage de responsabilités aux entraîneurs ?