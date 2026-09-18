Une nouvelle recrue de La Gantoise veut "retrouver le bonheur dans le football" après son échec en Écosse

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Une nouvelle recrue de La Gantoise veut "retrouver le bonheur dans le football" après son échec en Écosse
Photo: © photonews
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Un an après avoir quitté la Pro League, Michel-Ange Balikwisha est déjà de retour dans le plat pays. L'international congolais est revenu sur son échec au Celtic Glasgow où il n'a pas reçu la même chance que d'autres de la part de son entraîneur, Martin O'Neill.

Le 28 août 2025, Michel-Ange Balikwisha quittait l'Antwerp et notre Pro League pour tenter sa chance au Celtic. Le 29 août dernier, soit quasiment un an jour pour jour, l'ailier se retrouve à La Gantoise avec une mission claire : relancer une carrière qui s’est brutalement enrayée à Glasgow. À 25 ans, le Congolais veut retrouver en Flandre-Orientale les sensations qui avaient fait de lui l’un des joueurs offensifs les plus convoités du championnat belge.

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OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha est de retour en Belgique

"Retrouver le bonheur dans le football"

Michel-Ange Balikwisha a été amené à revenir sur ce transfert cette semaine et son message principal résume à lui seul son état d’esprit : "Je veux retrouver le bonheur dans le football". Après 12 mois particulièrement difficiles en Écosse, l’ailier a désormais l’occasion de repartir sur de nouvelles bases. Prêté pour une saison aux "Buffalos", il doit devenir l’un des atouts offensifs de l'escouade Rik De Mil.

Michel-Ange Balikwisha a donc fait le choix d'un championnat qu’il connaît très bien, mais a aussi souhaité se rapprocher de sa famille et de ses proches. Il passe notamment presque chaque jour chez ses parents, à Asse. Un environnement familier qui doit l'aider à se reconstruire et à oublier une année qui aura laissé des traces.

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Le transfert qui devait tout changer

À l’été 2025, tout semblait pourtant sourire à Balikwisha. Le Celtic avait signé un chèque de 5,2 millions d’euros à l’Antwerp pour s'attacher ses services et lui avait offert un contrat jusqu’en 2030.

Son arrivée à Glasgow était largement souhaitée par Brendan Rodgers. L’entraîneur nord-irlandais connaissait déjà le joueur et avait tenté de le faire venir un an plus tôt. Cette fois, il avait obtenu gain de cause et croyait fermement en ses qualités.

Les débuts furent encourageants. Michel-Ange Balikwisha fut titularisé contre les Rangers de Nicolas Raskin puis Kilmarnock. Mais sa situation se dégrada rapidement. Brendan Rodgers le relégua sur le banc et les apparitions du Congolais furent de plus en plus courtes.

"Ce n’est pas facile de jouer pour le Celtic, justifiait alors Brendan Rodgers. Ce n’est que lorsqu’on arrive ici qu’on réalise à quel point les attentes sont élevées. Mais je suis certain que tout finira par s’arranger pour “Bali”." Il n’en sera rien. Pire sa situation va s'empirer

Le vrai début du cauchemar avec le départ de Rodgers

Fin octobre, Brendan Rodgers remettait son tablier après une série de contre-performances. La prise de pouvoir Martin O’Neill n'allait pas du tout arranger la situation du Congolais qui allait disparaître progressivement des radars.

Jusqu’à la fin de la saison, l’ancien joueur du Standard et de l’Antwerp ne disputera que 135 minute. Dès de décembre, il ne fut même plus convoqué en championnat et au début du mois de février, Martin O’Neill retira également Balikwisha de la liste européenne.

Frustration sur Instagram

À la mi-janvier, après une nouvelle non-sélection, le joueur manifesta sa frustration sur les réseaux sociaux en supprimant de son compte Instagram toutes les publications et mentions liées au Celtic Glasgow. Allait-il quitter le club ?

Non. Car, en vertu d'une réglementation de la FIFA, un joueur ne peut pas disputer des rencontres officielles pour plus de deux clubs au cours d’une même saison. Michel-Ange Balikwisha avait pris part aux quatre premières rencontres de l’Antwerp en août 2025, avant son transfert en Écosse. Il était donc contraint d'attendre encore six mois dans l'ombre.

"Il n’a pas eu une chance équitable"

Le printemps fut particulièrement pénible pour le joueur qui continuait pourtant de rester professionnel à l'entraînement malgré son manque de perspectives. Son entraîneur allait reconnaître que "Bali" n’avait pas réellement eu l’occasion de démontrer ce dont il était capable.

"J’ai un peu de peine pour lui, parce que ce n’est pas mon rôle de rendre tout le monde heureux dans ce club, déclarait Martin O'Neill en mars dernier. Je ne pense pas qu’il ait eu une chance équitable sous ma direction, parce que j’estimais que d’autres joueurs étaient davantage adaptés." Lors de l'annonce de son départ pour La Gantoise, le quotidien The Scottish Sun n'hésitait pas à titre : "Le chauchemar de Balikwisha au Celtic touche à sa fin."

Retour aux sources à Dilbeek

Durant l’intersaison, Michel-Ange Balikwisha s’est entraîné individuellement sur les terrains du VC Groot Dilbeek, toujours avec l’équipement du Celtic sur le dos. Image symbolique d’un joueur encore lié contractuellement avec un club dans lequel il n'avait plus d'avenir à court terme.

Quelques semaines plus tard, La Gantoise lui a offert la porte de sortie tant attendue. À une cinquantaine de kilomètres de Dilbeek et du domicile parental, Balikwisha a trouvé un club qui croit à nouveau en lui. Le joueur a rapidement accroché avec Rik De Mil, l'entraîneur de La Gantoise.  "Je n’ai pas été surpris par l’offre de La Gantoise, expliquait-il lors de sa signature. Je n’avais jamais fermé la porte à un retour en Belgique."

181 minutes de jeu

Et retrouver le bonheur passera par du temps de jeu. Après deux montées contre le Club de Bruges et OHL, Balikwisha était titulaire contre le Cercle et Genk. Pour le premier but ou premier assist, il faudra encore attendre un peu. Mais le joueur semble décidé à ce que cela ne traîne pas. Et pourquoi pas dès ce vendredi contre le Standard, son ancien club.

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