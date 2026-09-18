Van Bommel laisse un patron de la génération dorée de côté : "Il n'était pas content, j'ai aimé sa réaction"

Florent Malice
Florent Malice depuis Tubize
| Commentaire
Van Bommel laisse un patron de la génération dorée de côté : "Il n'était pas content, j'ai aimé sa réaction"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Mark Van Bommel n'a pas complètement chamboulé la liste des Diables Rouges pour sa grande première, mais il y avait tout de même quelques surprises notables. L'absence de Thomas Meunier, surtout, a été remarquée : le sélectionneur a rapidement précisé que le latéral de Sunderland restait disponible pour le futur.

La génération dorée se réduit comme peau de chagrin dans le groupe des Diables Rouges. Dans cette première sélection made in Mark Van Bommel, ils ne sont ainsi plus que deux derniers mohicans : Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. La retraite d'Axel Witsel et le pas de côté de Thibaut Courtois ont en effet été suivis... d'une décision : celle de laisser Thomas Meunier à quai.

Une petite surprise, car Meunier et ses 83 sélections font partie des meubles. Pour être honnête, nous n'avions pas vraiment envisagé que Van Bommel s'en passe, malgré une Coupe du Monde 2026 totalement manquée il est vrai, et un nouveau statut... d'ailier à Sunderland.

Thomas Meunier n'était pas ravi du coup de fil de Van Bommel

Et le Gaumais lui-même ne s'y attendait visiblement pas. Alors qu'Axel Witsel a pris sa retraite internationale cette semaine, ne vous attendez cependant pas à voir Meunier en faire de même dans la foulée de cette déception. "J'ai simplement choisi d'autres profils. Thomas n'arrête absolument pas la sélection", précise Mark Van Bommel.

"Je l'ai appelé pour lui faire part de la nouvelle... et il n'était pas content du tout, il n'était pas d'accord avec ma décision. J'ai apprécié cette réaction", sourit le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. "Mais il pourra encore être important pour le groupe à l'avenir et je ne lui ferme pas la porte. C'est simplement une décision". 


Un autre latéral a pu être déçu de sa non-sélection : Alexis Saelemaekers, qui n'est pas titulaire en ce début de saison à l'AC Milan. "C'est un choix en faveur d'autres joueurs, il n'est pas blessé et il n'y a aucun problème avec Alexis. Je l'ai appelé hier afin qu'il ne l'apprenne pas ici. Ca ne veut pas dire que nous ne l'utiliserons pas à l'avenir". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Sunderland
Belgique
Thomas Meunier

Plus de news

Keita et Lavia plutôt que Van de Perre ou De Cat : Van Bommel explique ses choix

Keita et Lavia plutôt que Van de Perre ou De Cat : Van Bommel explique ses choix

14:40
Plusieurs absents importants et de nouvelles têtes : voici la première sélection de Mark van Bommel

Plusieurs absents importants et de nouvelles têtes : voici la première sélection de Mark van Bommel

12:24
Voici où découvrir en direct la première sélection de Mark Van Bommel

Voici où découvrir en direct la première sélection de Mark Van Bommel

10:30
La voilà, la grosse surprise de Mark Van Bommel : qui est Jari De Busser, nouveau gardien des Diables Rouges ?

La voilà, la grosse surprise de Mark Van Bommel : qui est Jari De Busser, nouveau gardien des Diables Rouges ?

14:00
Nathan De Cat, Lucas Stassin, Romeo Vermant… du beau monde dans la sélection des Diablotins

Nathan De Cat, Lucas Stassin, Romeo Vermant… du beau monde dans la sélection des Diablotins

14:20
Sven Vandenbroeck a relevé un défi impressionnant, loin de la Belgique

Sven Vandenbroeck a relevé un défi impressionnant, loin de la Belgique

13:40
La retraite ? Pas tout de suite pour Thibaut Courtois, qui évoque son avenir

La retraite ? Pas tout de suite pour Thibaut Courtois, qui évoque son avenir

13:20
Trois semaines de trêve ? La Gantoise compte bien en profiter !

Trois semaines de trêve ? La Gantoise compte bien en profiter !

12:00
📷 Le RSC Anderlecht dévoile son troisième jeu de maillots pour la saison 2026-2027

📷 Le RSC Anderlecht dévoile son troisième jeu de maillots pour la saison 2026-2027

11:40
Le point sur le coefficient : la Belgique remercie l'Union, les Pays-Bas stagnent

Le point sur le coefficient : la Belgique remercie l'Union, les Pays-Bas stagnent

11:00
Le président de Bologne explique le licenciement de Tedesco : "Les joueurs ne comprenaient pas ses consignes"

Le président de Bologne explique le licenciement de Tedesco : "Les joueurs ne comprenaient pas ses consignes"

11:20
Le Standard pourra-t-il faire mentir l'histoire à La Gantoise ce vendredi soir ?

Le Standard pourra-t-il faire mentir l'histoire à La Gantoise ce vendredi soir ?

10:00
L'Union devra jouer un cinquième match en déplacement : la Belgique refuse d'accueillir l'Hapoel Beer Sheva

L'Union devra jouer un cinquième match en déplacement : la Belgique refuse d'accueillir l'Hapoel Beer Sheva

09:30
Injouable malgré les absents, l'Union a envoyé un message clair

Injouable malgré les absents, l'Union a envoyé un message clair

09:00
1
Des changements sur le côté gauche des Rouches ? Voici les compositions probables de Gand - Standard

Des changements sur le côté gauche des Rouches ? Voici les compositions probables de Gand - Standard

08:40
Le rêve Lukaku s'éloigne-t-il d'Anderlecht ? "Je n'imposerai aucun joueur à Antoine Sibierski"

Le rêve Lukaku s'éloigne-t-il d'Anderlecht ? "Je n'imposerai aucun joueur à Antoine Sibierski"

08:20
Le travail de Jean Kindermans à l'Antwerp commence à porter ses fruits

Le travail de Jean Kindermans à l'Antwerp commence à porter ses fruits

08:00
De Cat et Hoffenheim battus, Marseille giflé : les résultats d'Europa League

De Cat et Hoffenheim battus, Marseille giflé : les résultats d'Europa League

07:00
Courtois et Sels absent, qui sera le quatrième gardien des Diables ? Un nom est écarté !

Courtois et Sels absent, qui sera le quatrième gardien des Diables ? Un nom est écarté !

20:30
1
Une sensation de D1B était tout proche de signer au Standard : voici pourquoi ça ne s'est pas fait

Une sensation de D1B était tout proche de signer au Standard : voici pourquoi ça ne s'est pas fait

07:30
L'ex-Mauve Amir Murillo piqué par son ancien directeur sportif : "Il y a eu beaucoup de relâchement"

L'ex-Mauve Amir Murillo piqué par son ancien directeur sportif : "Il y a eu beaucoup de relâchement"

06:30
LIVE : Trois à zéro ! L'Union corrige le Viktoria Plzen Live

LIVE : Trois à zéro ! L'Union corrige le Viktoria Plzen

22:24
Une démonstration sans forcer : l'Union Saint-Gilloise écrase le Viktoria Plzen en Europa League

Une démonstration sans forcer : l'Union Saint-Gilloise écrase le Viktoria Plzen en Europa League

23:02
1
Un ancien de Pro League face aux Diables ? Zinedine Zidane l'aurait présélectionné

Un ancien de Pro League face aux Diables ? Zinedine Zidane l'aurait présélectionné

21:39
Zidane et les Bleus iront s'entraîner... à l'Union Saint-Gilloise

Zidane et les Bleus iront s'entraîner... à l'Union Saint-Gilloise

22:20
Un ancien arbitre est clair : Anderlecht aurait dû obtenir un penalty face à l'OL

Un ancien arbitre est clair : Anderlecht aurait dû obtenir un penalty face à l'OL

21:20
2
À 33 ans, Roman Ferber (ex-Charleroi, Mons, Union) devient international pour la première fois

À 33 ans, Roman Ferber (ex-Charleroi, Mons, Union) devient international pour la première fois

21:45
Enfin ! Snobé par le sélectionneur précédent, Adem Zorgane fait son retour avec l'Algérie

Enfin ! Snobé par le sélectionneur précédent, Adem Zorgane fait son retour avec l'Algérie

20:00
Ce serait une première : le Club de Bruges pourrait participer à une prestigieuse compétition internationale

Ce serait une première : le Club de Bruges pourrait participer à une prestigieuse compétition internationale

19:30
1
Une montée en puissance surprise au Club de Bruges : "La saison dernière, j'ai vraiment eu du mal"

Une montée en puissance surprise au Club de Bruges : "La saison dernière, j'ai vraiment eu du mal"

18:30
1
Deux grands absents au même poste ? Casse-tête en vue pour Mark Van Bommel chez les Diables

Deux grands absents au même poste ? Casse-tête en vue pour Mark Van Bommel chez les Diables

17/09
"Il peut être important en équipe nationale" : le coach de l'OL fait la pub de Loïs Openda

"Il peut être important en équipe nationale" : le coach de l'OL fait la pub de Loïs Openda

17:00
"Un blocage mental à effacer" : Roméo Lavia raconte son retour aux affaires... en espérant les Diables

"Un blocage mental à effacer" : Roméo Lavia raconte son retour aux affaires... en espérant les Diables

18:00
Ce Diable Rouge à une seule sélection qui pourrait faire son retour en équipe nationale avec Mark van Bommel

Ce Diable Rouge à une seule sélection qui pourrait faire son retour en équipe nationale avec Mark van Bommel

17/09
Un produit de la Masia explose en Pro League : il est déjà l'un des meilleurs coups de l'été Analyse

Un produit de la Masia explose en Pro League : il est déjà l'un des meilleurs coups de l'été

17:30
Cinq titulaires absents à Plzen : quel onze pour l'Union Saint-Gilloise en Europa League ?

Cinq titulaires absents à Plzen : quel onze pour l'Union Saint-Gilloise en Europa League ?

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-4 Sparta Prague Sparta Prague
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
OFI Kreta OFI Kreta 2-0 Hoffenheim Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 4-0 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 5-0 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-3 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 4-1 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 1-2 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-3 Union SG Union SG
Lillestrom SK Lillestrom SK 1-2 Torreense Torreense

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Injouable malgré les absents, l'Union a envoyé un message clair Eric Stevens Eric Stevens a propos de Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..." Eric Stevens Eric Stevens a propos de Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke repris : voici la liste des U19 pour affronter les Pays-Bas JoBg JoBg a propos de Un ancien arbitre est clair : Anderlecht aurait dû obtenir un penalty face à l'OL Union 60 Union 60 a propos de Une démonstration sans forcer : l'Union Saint-Gilloise écrase le Viktoria Plzen en Europa League Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Courtois et Sels absent, qui sera le quatrième gardien des Diables ? Un nom est écarté ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Une montée en puissance surprise au Club de Bruges : "La saison dernière, j'ai vraiment eu du mal" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Ce serait une première : le Club de Bruges pourrait participer à une prestigieuse compétition internationale den strep den strep a propos de Un Anderlecht à deux visages : "En deuxième mi-temps, nous avons montré ce dont nous sommes capables" JoBg JoBg a propos de Marco Kana met déjà la pression sur Roméo Amane à Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved