Van Bommel laisse un patron de la génération dorée de côté : "Il n'était pas content, j'ai aimé sa réaction"

Mark Van Bommel n'a pas complètement chamboulé la liste des Diables Rouges pour sa grande première, mais il y avait tout de même quelques surprises notables. L'absence de Thomas Meunier, surtout, a été remarquée : le sélectionneur a rapidement précisé que le latéral de Sunderland restait disponible pour le futur.

La génération dorée se réduit comme peau de chagrin dans le groupe des Diables Rouges. Dans cette première sélection made in Mark Van Bommel, ils ne sont ainsi plus que deux derniers mohicans : Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. La retraite d'Axel Witsel et le pas de côté de Thibaut Courtois ont en effet été suivis... d'une décision : celle de laisser Thomas Meunier à quai.

Une petite surprise, car Meunier et ses 83 sélections font partie des meubles. Pour être honnête, nous n'avions pas vraiment envisagé que Van Bommel s'en passe, malgré une Coupe du Monde 2026 totalement manquée il est vrai, et un nouveau statut... d'ailier à Sunderland.

Thomas Meunier n'était pas ravi du coup de fil de Van Bommel

Et le Gaumais lui-même ne s'y attendait visiblement pas. Alors qu'Axel Witsel a pris sa retraite internationale cette semaine, ne vous attendez cependant pas à voir Meunier en faire de même dans la foulée de cette déception. "J'ai simplement choisi d'autres profils. Thomas n'arrête absolument pas la sélection", précise Mark Van Bommel.

"Je l'ai appelé pour lui faire part de la nouvelle... et il n'était pas content du tout, il n'était pas d'accord avec ma décision. J'ai apprécié cette réaction", sourit le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. "Mais il pourra encore être important pour le groupe à l'avenir et je ne lui ferme pas la porte. C'est simplement une décision".



Un autre latéral a pu être déçu de sa non-sélection : Alexis Saelemaekers, qui n'est pas titulaire en ce début de saison à l'AC Milan. "C'est un choix en faveur d'autres joueurs, il n'est pas blessé et il n'y a aucun problème avec Alexis. Je l'ai appelé hier afin qu'il ne l'apprenne pas ici. Ca ne veut pas dire que nous ne l'utiliserons pas à l'avenir".