Voici où découvrir en direct la première sélection de Mark Van Bommel

Mark Van Bommel dévoilera sa première sélection ce vendredi à 12h, en direct depuis le siège de l'Union Belge à Tubize. On s'attend à un groupe assez large de la part du Néerlandais.

C'est enfin le jour J : Mark Van Bommel, qui a succédé cet été à Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges, dévoilera ce vendredi midi sa première sélection, pour les quatre matchs de Nations League à venir. Une sélection qu'on attend assez large, du moins nettement plus que les 26 Diables habituellement appelés en compétition.

La Belgique entame sa campagne de Ligue des Nations le 25 septembre prochain en Italie, avant de recevoir la France le 28 septembre, puis la Turquie le 2 octobre. Enfin, les Diables Rouges se rendront au Stade de France le 5 octobre prochain.

Plusieurs absents chez les Diables

Mark Van Bommel devra faire sans Thibaut Courtois, qui a fait un pas de côté pour cette campagne, et Amadou Onana, gravement blessé durant la Coupe du Monde. Hans Vanaken est également blessé et probablement indisponible, tandis qu'Axel Witsel a pris sa retraite internationale. Jeremy Doku est sur le retour avec Manchester City, mais il est difficile de prédire s'il sera repris pour intégrer progressivement les entraînements ou laissé au repos.

Vous pourrez suivre la conférence de presse de Mark Van Bommel en direct via la chaîne YouTube de l'Union Belge à partir de midi via la vidéo ci-dessous :