🎥 Le RWDM s'adjuge le match au sommet et prend seul la tête de D1 FFA

Chafik Ouassal, journaliste football
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🎥 Le RWDM s'adjuge le match au sommet et prend seul la tête de D1 FFA
Photo: © photonews
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Six rencontres étaient au programme de cette cinquième journée de D1 FFA dont le choc du haut de tableau entre les co-leaders Meux, surprise de ce début de saison, et le RWDM.

Le RWDM se déplaçait en province de Namur pour y défier le co-leader suprise, Meux. Le match au sommet n'aura vu qu'un seul but, inscrit par les Bruxellois. Sada Diallo, tout juste monté à l'heure de jeu, voyait sa frappe déviée. Un but frustrant pour Meux qui a essayé de revenir au score, en vain. Le RWDM prend seul la tête du classement et reste sur un sans-faute.

L'Olympic Charleroi peine toujours

Avec quatre points en autant de rencontres, les Dogues connaissent un début de saison compliqué. Ils accueillaient le 4e classé Tubize-Braine qui restait sur deux rencontres sans victoires. Et les visiteurs ont prolongé leur série avec une nouvelle victoire décrochée en terre Carolo. 

Menés à la pause suite à un but contre son camp de Stassin (23e), les Dogues s'inclinent finalement 1-3. Navarro (62e) puis Rajsel (62e) enfonçaient le clou. Kegne dans les arrêts de jeu sauvait l'honneur des Carolos.

L'Union SG décolle, l'Union Rochefortoise piétine

Avec quatre points en quatre rencontres, l'Union SG 2 et le SL16 espéraient décrocher leur deuxième victoire de la saison. Ce sont les Bruxellois qui remportent la mise avec une victoire sur le plus petit écart suite au but d'Hamoutahar (84e), qui a inscrit le seul but de la partie.

Avec un solide début de saison dans les jambes, l'Union accueillait en pleine confiance les jeunes Carolos du Zebra Elites. Ceux-ci ont bien tenu tête à Rochefort et accroché un bon nul (1-1).

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Rochefort Rochefort 1-1 Charleroi Charleroi
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Onhaye Onhaye 20/09 Mons Mons
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 20/09 F.C. Flénu F.C. Flénu

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