Interview "11/21, c'est moyen" : le Standard progresse, mais ne corrige toujours pas ses erreurs

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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"11/21, c'est moyen" : le Standard progresse, mais ne corrige toujours pas ses erreurs
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Deuxième défaite de rang, encore des points perdus sur phase arrêtée, 11/21 au total : tout cela n'est guère très réjouissant pour le Standard, qui a, pourtant, encore montré de belles choses dans le jeu à La Gantoise, ce vendredi soir. Mais ces Rouches doivent plus que jamais apprendre à concrétiser leurs temps forts et éviter d'offrir des cadeaux à leurs adversaires.

Déçu, dans la salle de presse de La Gantoise, Vincent Euvrard a analysé la prestation de son Standard, battu ce vendredi soir à la Planet Group Arena. Les Rouches ont tenu tête au leader du championnat avant de craquer, comme la semaine dernière et comme déjà de trop nombreuses fois cette saison, sur phase arrêtée.

"Le match a débuté de manière compliquée pour nous. Gand a mis de la pression dans le premier quart d'heure avec de la puissance, des rentrées en touche, des corners dangereux. On a bien survécu face à ce moment fort avant de prendre le match en main. On s'est créé pas mal d'occasions en première période et notre égalisation était totalement méritée", estimait le T1 des Rouches.

Le Standard a eu les occasions pour faire 1-2

"On démarre très bien la deuxième période, on domine encore totalement pendant 20 minutes et à ce moment-là, on doit passer devant. C'est trop souvent comme ça qu'on ne tue pas assez le match sur nos moments forts et qu'on donne des buts trop facilement, comme le premier qui est complètement inutile. Et quand tu ne tues pas assez sur tes moments forts et que tu as mis énormément d'énergie pour dominer Gand, tu sais qu'ils vont reprendre le match en main et ils l'ont fait à quinze minutes du terme."

"Sans vraie occasion jusqu'à la 81e minute où Epolo fait un bon arrêt, puis on encaisse le but sur le corner qui suit. Je pense que c'est limite, la faute sur Henry Lawrence. Il y a un bloc avec un joueur qui ne regarde que Henry, qui tombe et qui ne peut pas suivre Burgess. Ça pouvait être sifflé, mais ils ont jugé que ça n'était pas assez. On peut mieux défendre sur la phase et on perd un match qu'on ne doit pas perdre."

Un départ moyen, "qui aurait pu être différent" pour le Standard

Une deuxième défaite consécutive malgré laquelle Vincent Euvrard demeure positif. Semaine après semaine, le Standard joue mieux et a aujourd'hui posé de gros soucis à l'actuel leader du championnat. Reste à soigner le cynisme et l'efficacité dans le dernier geste, tout en évitant de concéder de bêtes buts, et encore plus des phases arrêtées, qui ont déjà coûté six (!) points au Standard cette saison.

Lire aussi… Le dernier geste aura manqué, l'intransigeance aussi : les notes du Standard, battu à La Gantoise

"Aujourd'hui encore, la prestation d'ensemble est très encourageante. Ce qui est moins encourageant, c'est qu'on n'est pas capables de tuer les matchs qu'on doit toujours gagner, ou du moins beaucoup plus capitaliser. On devait au moins prendre un point aujourd'hui, mais on aurait même pu prendre les trois. 11/21, c'est un départ moyen, mais ça aurait pu être différent. On doit devenir plus matures, plus tuer et faire le gros dos quand il le faut", a conclu Vincent Euvrard.

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