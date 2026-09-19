44 joueurs pour un rassemblement : la méthode Klopp manque de logique pour le sélectionneur du Portugal

44 noms ! Certains ont dû penser que Jürgen Klopp annonçait sa présélection pour les prochains matchs de Nations League de l'Allemagne. Non, le nouveau sélectionneur a un plan en tête mais la méthode divise. Elle ne convainc pas le sélectionneur portugais Jorge Jésus.

Jorge Jesus a ouvertement critiqué la décision de Jürgen Klopp de convoquer... 44 joueurs (sans Nicolo Tresoldi, l'attaquant du Club de Bruges, ndlr) avec la sélection allemande pour la deuxième phase de la Ligue des nations. Le nouveau sélectionneur du Portugal estime que cette méthode n’est pas logique, surtout dans un calendrier particulièrement chargé.

Lors de sa première conférence de presse après l’annonce de sa liste, Jorge Jesus a expliqué qu’il avait choisi de convoquer seulement 25 joueurs (dont l'éternel Cristiano Ronaldo qui n'arrête donc pas encore sa carrière internationale, ndlr), même si sa pré-liste comptait 46 noms. Selon le technicien portugais, les rencontres internationales sont très rapprochées, avec des matchs disputés tous les trois jours. Il préfère donc observer l’état physique et la forme de ses joueurs après chaque rencontre avant de procéder à d’éventuels changements.

Différences de méthode

Jorge Jesus a également souligné le risque de blessures. Avec des joueurs déjà fortement sollicités par leurs clubs, une longue liste de 44 internationaux ne garantit pas que tous seront disponibles au moment des matchs. En cas de blessure, des modifications seraient de toute façon nécessaires.

Le technicien portugais a toutefois reconnu qu’il s’agissait simplement d’une différence de méthode entre les deux entraîneurs. Il a déclaré que Jürgen Klopp avait "une idée" et que la sienne était différente. Pour Jorge Jesus, la sélection doit être adaptée au moment, à la condition physique et aux performances des joueurs.



Cette opposition illustre donc deux approches différentes de la gestion d’un groupe national : une sélection très large pour Jürgen Klopp contre un groupe plus restreint et évolutif pour Jesus. Le terrain décidera de qui a posé le meilleur choix.