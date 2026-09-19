Ça plane pour Maxim De Cuyper : après Manchester United, Brighton giffle un autre ténor de Premier League

En Premier League, le leader Arsenal s'est pris une grosse claque à Brighton & Hove Albion où notre compatriote, qui avait déjà battu Manchester United en Carabao Cup plus tôt cette semaine, s'est désormais offert le scalp d'un autre "gros" du championnat.

Maxim De Cuyper réalise un excellent début de saison outre Manche. Le Diable Rouge est surtout utilisé comme ailier gauche et semble clairement se sentir à l’aise à ce poste. Avant la rencontre face à Arsenal, le produit de la formation brugeoise affichait trois buts et trois assists toutes compétitions confondues.

Un début de saison impressionnant pour Maxim De Cuyper

En milieu de semaine, il avait inscrit le but de la victoire 2-3 à Old Trafford (lire ICI) contre Manchester United en Carabao Cup. Ce n’était donc pas une grande surprise de le voir débuter la rencontre face à Arsenal cet après-midi face à un autre Brugeois, Christos Tzolis, aussi dans le onze de départ. Avec un sans-faute après quatre journées, les Gunners ne semblaient pas vouloir lâcher mais l’équipe locale en a décidé autrement.

Gross et Kostoulas frappent avant la pause

Après une demi-heure, les Gunners étaient déjà en difficulté. Gross a tenté sa chance de loin et a trompé Raya avec l’aide du poteau : 1-0. Juste avant la pause, la situation des Londoniens s’est encore aggravée. Kostoulas avait bien observé Gross, mais a visé l’autre côté. Raya n’a une nouvelle fois rien pu faire : 2-0.

Arsenal ne s’améliore pas après la pause

Arsenal n’a rien montré de mieux après la pause. Au contraire. Andrés a encore enfoncé le clou de la tête : 3-0. Qui plus est sur corner, la grande spécialité des Gunners. Arsenal n’a plus réussi à réagir et concède sa première défaite de la saison. Brighton continue de jouer les premiers rôles et compte désormais dix points sur quinze.

De Cuyper va désormais se concentrer sur les quatre rencontres des Diables Rouges en Nations League. Il sera intéressant de voir s’il parviendra à maintenir cette forme avec l’équipe nationale.



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