Ça sent le roussi pour Nicky Hayen : un joueur prêté par l'Union enfonce l'ancien coach de Bruges

Son équipe connait un début de saison compliqué et jouait un match important dans le bas du classement de Championship. Mais Burnley a finalement laissé filer deux points très précieux en toute fin de match.

Une nouvelle déception pour Nicky Hayen avec Burnley, qui ne parvient toujours pas à s'imposer. Les choses ne s'arrangent pas pour le Belge. Après huit journées de Championship, la deuxième division anglaise, son équipe n'a toujours pas remporté la moindre victoire.

Nicky Hayen sous pression

Ce samedi, lors du choc du bas du classement contre Derby County, la situation semblait enfin sur le point de changer, jusqu'à ce que Mohammed Fuseini (ex-Union) en décide autrement.

La pression s'accentue donc sur l'ancien entraîneur du Club et de Genk qui perd des plumes d emanière frustrante dans ce match décisif pour lui et Burnley. Son club a concédé quatre nuls cette saison, mais a également essuyé quatre défaites. La victoire n'est toujours pas au rendez-vous.

Mohammed Fuseini (ex-Union) gâche la fête

Nicky Hayen espérait inverser la tendance à domicile. Zeki Amdouni a ouvert le score à la 34e minute sur un corner. Le score est resté longtemps de 1-0, jusqu’à ce que Mohammed Fuseini ne monte au jeu à la 66e minute et égalise dans les arrêts de jeu à la 93e minute, d’une frappe puissante qui a fini au fond des filets.

Le Ghanéen est prêté cette saison par l’Union à Derby County, avec une option d’achat inclue dans le contrat de prêt. Nicky Hayen s'en serait bien passé et aurait sans doute préféré que le joueur reste dans les rangs des Bruxellois.





Burnley reste désespérément dernier du Championship avec quatre points en huit match. Le prochain rendez-vous sera un déplacement à Watford après le break international puis la réception de Charlton. L’entraîneur belge devra absolument engranger des points, et pas qu’un seul, lors des prochains matchs. S’il en a encore l’occasion.