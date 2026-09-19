"Ce qui compte avant tout c’est d’avoir la bonne attitude" : Noa Lang à nouveau épinglé par son entraîneur

Chafik Ouassal, journaliste football
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"Ce qui compte avant tout c’est d’avoir la bonne attitude" : Noa Lang à nouveau épinglé par son entraîneur
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L'ancien de Bruges et du PSV avait mis le cap sur la Serie A et Naples. Mais l'expérience n'est jusqu'ici pas optimale pour le Néerlandais, qui avait déjà été pointé du doigt la saison dernière par son entraineur précédent.

Massimiliano Allegri en attend davantage de Noa Lang au Napoli. C'est ce qu'a fait comprendre l'entraîneur italien lors de la conférence de presse précédant le match de dimanche en Serie A contre la Fiorentina.

L'ancien ailier du Club de Bruges, âgé de 27 ans, avait récemment été écarté du groupe pour le match contre Arsenal, et ce, pour des raisons disciplinaires. En effet, la veille du match de Ligue des champions, le Néerlandais aurait fait scandale à l’entraînement à la suite d’une mauvaise passe d’Antonio Vergara.

Noa Lang écarté puis réintégré après ses excuses

Selon Massimiliano Allegri, l’international néerlandais est allé trop loin, ce qui lui a valu d’être écarté pour le match de Ligue des champions contre les Gunners. Noa Lang a ensuite présenté ses excuses puis a pu réintégrer le groupe la semaine dernière, en vue du match contre Bologne.

Contre la Fiorentina, Massimiliano Allegri ne peut pas encore confirmer s'il sera titulaire ou non : "Noa Lang pourrait jouer, mais je dois encore évaluer certaines situations", a déclaré l’entraîneur italien lors de la conférence de presse.

"Compte tenu de ses qualités, il peut et doit apporter davantage. Si l’un se retire, l’autre doit prendre le relais. Mais ce qui compte avant tout, c’est d’avoir la bonne attitude et le bon enthousiasme", ajoute-t-il encore.

Une sélection chez les Oranje pour se ressaisir ?

La saison dernière, Noa Lang avait également été rappelé à l'ordre par son entraineur précédent Antonio Conte. Cette saison, il n’a pour l’instant disputé que 125 minutes de jeu réparties sur trois matches de Serie A. Il n’a pas encore été impliqué dans aucun but.

L’ancien joueur du Club de Bruges a toutefois reçu une convocation du sélectionneur néerlandais Xavi pour le regroupement des Oranjes, en vue des matches internationaux de la Ligue des Nations des Pays-Bas.

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