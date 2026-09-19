Challenger Pro League : Eupen étrille Liège et prend la tête, Seraing gaspille et reste dans la zone rouge

Les Francs Borains ouvraient la 6e journée de Challenger Pro League hier soir avec une belle victoire à la clé face à Anderlecht. Place à la suite des rencontres avec, entre autres, le déplacement de Liège à Eupen.

Court déplacement pour les Sang & Marine en terres germanophones pour y défier une formation d'Eupen qui reste sur un solide début de saison et la cinquième place au classement provisoire. Attention aux Liègeois qui ont pris plus de points en déplacement (4) qu'à domicile (1) en ce début de saison.

Mais finalement, la magie n'aura pas opéré. Les Pandas concrétisaient très rapidement avec deux buts, l'ouverture du score signée Raphael di Matteo (23e) puis Isaac Nuhu (36e) qui doublait la mise.

Après le repos, Kikas (70e) mettait les liégeois K.O.

Pierre-Yves Ngawa (82e) réduisait le score mais Eupen ne flanchait pas, plus qucun but n'était inscrit. Liège, qui a perdu Arnold Qevani (expulsé) dans les arrêts de jeu, reste dans le dur en ce début de saison mais tentera de se refaire en coupe de Belgique face à Wellen. Eupen rejoint le leader, le Beerschot, en tête de classement avant son déplacement en coupe de Belgique à Merelbeke.

Seraing gaspille et ne décolle pas du bas de tableau

Plus tôt dans l'après-midi, Seraing se déplaçait à Genk. Les Métallos repartent du Limbourg avec un point et beaucoup de regrets. En effet, les Serésiens menaient pourtant de deux buts, suite aux réalisations d'Alexandre Tunkadi (11e) et Amine Messoussa sur penalty (24e).

Mais August De Wannemacker remettait le Racing dans le coup sur penalty (73e) avant qu'Adrian Palacios n'égalise dans les arrêts de jeu. Au classement, Seraing reste avant-dernier avec deux points.





Le leader de Challenger Pro League garde le rythme

Anas Haj Mohamed (52e) a inscrit le seul but de la rencontre en faveur du Beerschot, qui se déplaçait chez le promu Hasselt. Au classement, les Anversois partagent toujours la tête avec Eupen, suite à la large victoire des Pandas face à Liège.