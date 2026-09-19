Charleroi manque de qualité individuelle pour viser le top 3 : l'avis tranché d'un ancien joueur du Cercle

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Charleroi manque de qualité individuelle pour viser le top 3 : l'avis tranché d'un ancien joueur du Cercle
Photo: © photonews
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Charleroi recevra le Cercle à 18h15 et son succès en ce début de saison intrigue, notamment au nord du pays, où deux anciens joueurs analysent les performances des ouailles de Mario Kohnen.

Ils étaient sans doute peu à parier sur la présence de Charleroi dans le top 4 du championnat en ce début de saison. Quinze points sur 18, une seule défaite mais avec les honneurs contre la redoutable Union Saint-Gilloise et la quête d'un sixième succès déjà en fin d'après-midi, avec la réception du Cercle Bruges.

La saison dernière, les "Zèbres" n'avaient décroché que 9 succès et pourraient déjà en avoir 2/3 après seulement 7 journées, en cas de succès. Pas question cependant de planer pour l'entraîneur Mario Kohnen. "Nous devons maintenant garder les pieds sur terre. La saison sera encore difficile", reconnaît-il.

Analystes de la compétition belge Franky Van der Elst et Arnar Vidarsson ne voient eux non plus pas Charleroi tenir ce rythme jusqu’au bout. "Mais ce qu’ils réalisent actuellement est remarquable. Ils pratiquent un bon football", nuance le premier cité.

Boukamir et Khalifi séduisent

Franky Van der Elst est particulièrement séduit par la paire centrale carolo au milieu de terrain, composée par Amine Boukamir et Yassine Khalifi. "Ce sont deux jeunes joueurs qui font vraiment du bon travail et qui rendent la confiance qu’on leur accorde", estime l'ancien double Soulier d'or, qui ajoute. À Charleroi, les choses sont bien en place et l’équipe propose un football positif. Elle ne se contente pas d’attendre, mais prend des initiatives."

Passé par Lokeren et le Cercle Bruges, le futur adversaire des "Zèbres", Arnard Vidarsson voit surtout dans le collectif le principal ingrédient de la réussite actuelle des Carolos. "La saison dernière, on avait déjà vu qu’il y avait quelque chose chez Romsaas, mais cela ressort davantage aujourd’hui. Et devant, ils ont un véritable tank avec Scheidler, qui est vraiment un très bon attaquant pour le championnat belge", estime Arnar Vidarsson.

Lire aussi… Charleroi deuxième à l'issue de ce samedi ? Il faudra se souvenir des leçons de la saison dernière

Football basé sur le travail

Ce dernier développe encore en quoi le collectif prédomine du côté de Charleroi. "Ils n’ont pas un joueur dont on puisse dire que c’est une star. Le groupe est très soudé. Ils avancent ensemble, avec un football basé sur le travail", juge Vidarsson, qui ajoute : "Pour terminer dans le top 3, il faut toutefois davantage de qualité individuelle afin de faire la différence dans les matches fermés. Et cela risque d’être difficile pour eux à sur ce plan."

Le seul revers carolo remonte à la réception de l'Union. Les vice-champions l'avaient emporté 2-3 au terme d'une rencontre spectaculaire. "Ils avaient alors inscrit deux buts fantastiques, rappelle Franku Van der Elst. L’Union avait rarement été autant mise en difficulté."

Napoleon games

Franky Van der Elst pointe aussi la progression d'un joueur en particulier : Jakob Napoleon Romsaas. La saison dernière, le Norvégien de 22 ans alternait entre le banc et le onze de départ. Il est désormais devenu un titulaire régulier.

Face à Zulte Waregem, le milieu offensif a d'ailleurs  inscrit l’unique but de la rencontre. "Il joue avec davantage de confiance, constate Franky Van der Elst. La saison dernière, il perdait régulièrement sa place au profit de Guiagon. Aujourd’hui, c’est lui qui s’est imposé. Il peut donner l’impression d’être nonchalant, mais il sait vraiment jouer au football."

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