Contrat résilié : l'homme qui voyait le jeu d'Anderlecht plus vite que les autres est dans le dur

Scott Crabbé, journaliste football
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Contrat résilié : l'homme qui voyait le jeu d'Anderlecht plus vite que les autres est dans le dur
Photo: © photonews
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Depuis son passage compliqué à Anderlecht, Peter Zulj a bien bourlingué, notamment sur le continent asiatique. Dernièrement, il était actif en Thaïlande en compagnie de son frère Robert. Mais les deux frangins ont soudainement résilié leur contrat.

Il y a de ces phrases qui vous poursuivront encore longtemps. A son arrivée à Anderlecht en janvier 2019, Peter Zulj, avait eu la mauvaise idée de dire "qu'il voyait tout plus vite que les autres". Une déclaration qui serait passée inapperçue si le milieu offensif avait fait merveille. Mais il avait eu bien du mal à justifier les 2,50 millions dépensés par le Sporting.

De la Belgique à la Thaïlande en passant par la Turquie et la Chine

Après un séjour en prêt à Götzepe, Zulj avait été définitivement cédé à Basaksehir. Il a ensuite transité par la Hongrie et le championnat chinois. En janvier 2025, il a ensuite rejoint Buriram United, en Thaïlande.

Six mois plus tard, il a eu le plaisir d'être rejoint par son frère Robert, lui aussi ancien international autrichien. Un rêve devenu réalité, ont-ils confessé. En Thaïlande, les deux frangins n'ont pas chômé, jouant un rôle non négligeable dans les quatre trophées collectifs collectés.

Une aventure à Buriram United qui s'arrête net

Mais il n'y aura pas de troisième saison : Peter Zulj est sans club depuis le début du mois, après que son contrat le liant au club ait été résilié d'un commun accord. Quelques jours plus tard, c'est Robert Zulj qui quittait Buriram de la même manière.


Si le dernier cité des deux frères a depuis retrouvé de l'embauche en restant en Thaïlande, signant un contrat d'un an au FC Ratchaburi, Peter Zulj est quant à lui toujours à la recherche de sa nouvelle écurie. Parviendra-t-il, du haut de ses 33 ans, à se relancer dans les jours à venir ? Plus les semaines passent plus, son manque de rythme sera criant et rendra urgent le besoin de retrouver un club.

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