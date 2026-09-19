Deux Diables appelés alors qu'ils sont blessés ? La réaction d'Ivan Leko n'a pas traîné

Le Club de Bruges va encore perdre une bonne partie de son noyau pendant la trêve internationale. Parmi les joueurs sélectionnés, quatre Diables Rouges. Outre Joaquin Seys et Brandon Mechele, Hans Vanaken et Kyriani Sabbe sont de la partie. Les deux hommes sont pourtant très incertains pour le choc de ce week-end contre Genk. Ivan Leko s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse.

Lors de cette trêve internationale, pas moins de 16 Brugeois ont été retenus en sélection. Dont Hans Vanaken et Kyriani Sabbe, qui ne sont pas encore totalement rétablis. Le premier cité s’est blessé en Ligue des champions face à Aston Villa. Le Club de Bruges s’est ensuite imposé 3-1 contre l’Antwerp sans lui, mais sa présence pour le choc face à reste incertaine.

Par le passé, on a connu Ivan Leko assez nerveux sur ce genre de cas. Il est cette fois apparu plus serein en conférence de presse : "Honnêtement ? Je préfère largement qu’il parte. L’équipe nationale, c’est ce qu’il y a de plus beau. Pendant la trêve, nous serons peut-être encore six joueurs ici, donc il sera de toute façon difficile de s’entraîner correctement", avance-t-il, cité par Het Laatste Nieuws.

Ivan Leko tout simplement heureux pour Hans Vanaken et Kyriani Sabbe

"Qu’il joue des matches là-bas. Cela lui donnera de la confiance et du bonheur". Sa situation n’est pas encore totalement claire pour dimanche face à Genk. "Nous espérons le récupérer à 100 %, mais le médecin ne voulait encore rien avancer vendredi".

Kyriani Sabbe est tout aussi incertain. Blessé à l'aîne, il avait lui aussi dû faire l'impasse sur le match du week-end passé contre l'Antwerp. Mais Leko se montre tout aussi enthousiaste : "Kyriani est performant depuis plusieurs mois. Son jeu s’est énormément amélioré. Il mérite sa sélection. Pour dimanche, ce sera probablement encore juste, mais c’est un grand moment dans sa carrière".