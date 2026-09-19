La Gantoise réalise-t-elle le meilleur début de saison de son histoire ? Non

Fabien Chaliaud, journaliste football
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La Gantoise réalise-t-elle le meilleur début de saison de son histoire ? Non
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Six victoires, un partage, 19/21 : La Gantoise est et restera le leader de la Jupiler Pro League au terme de cette 7e journée. Mais les "Buffalos" réalisent-ils pour autant le meilleur début de saison de leur histoire ? Nous avons plongé dans les archives, et la réponse est non.

Avec un bilan de 19/21, et une sixième victoire ce vendredi contre le Standard, tous les voyants sont au vert du côté de La Gantoise. La direction buffalo et la précieuse malette de Michel Louwagie semblent avoir eu le nez creux sur le plan du marché des transferts avec les arrivées de Christian Burgess, László Bénes, Josué Vergara, Michel-Ange Balikwisha ou Mouhamed Ngom, même si ce dernier s'est gravement blessé ce vendredi et sera absent pour de longs mois.

Mais La Gantoise réalise-t-elle pour autant le meilleur début de saison de son histoire. On pourrait penser que oui étant donné que les titres des Buffalos sont quand même peu nombreux : un seul titre de champion en 2015, quatre Coupes de Belgique (1964, 1984, 2010 et 2022), ainsi qu'une Supercoupe, toujours en 2015.

Un sans-faute après 7 journées

Avec quatre de ses six trophées décrochés au cours des deux dernières décennies, on pourrait penser que c'est forcément une de ses équipes-là, et pourquoi pas celle qui a raflé les lauriers sous la conduite de Hein Vanhaezebrouck qui pourrait avoir obtenu pareil bilan. Ou alors la génération dirigée par Trond Sollied. Et bien non.

Il faut en effet remonter à la saison 2001-02 pour trouver trace d'une formation buffalo faisant mieux que ce 19/21. L'équipe de l'époque avait même réussi le sans faute, ce que seulement 7 autres équipes ont réussi à faire. Il y a eu le Club de Bruges l'exerice d'avant  et en 1997-98, les Anderlecht des saisons 1964-65 et 2003-04, le Standard lors de la saison 2013-14, Saint-Trond lors de la saison 1965-66 (entraîné par un certain Raymond Goethals, ndlr) et plus récemment l'Antwerp lors de la cuvée 2022-23, avec un certain Mark van Bommel à sa tête.

Au moins de juin 2000, Ivan De Witte confie ses "Buffalos" à la charge de Patrick Rémy, entraîneur à succès du modeste club de Sedan, en France, qui s'est invité parmi l'élite. Après un premier exercice bouclé à une prometteuse 5e place, on retrouve dans le onze du technicien français de la saison suivante, du Frédéric Herpoel entre les perches, du Jack Peeters à l'arrière droit, un entrejeu Matthieu Verschuere (prononcez bien Vuer chu ère, ndlr) , Anic et le mousquetaire Eric Joly et une attaque où Anders Nielsen était alimenté par la patte gauche de Gunther Schepens. Sur le banc, un Vital Borkelmans en fin de course et un Gaby Mundingayi qui n'avait pas encore filé à l'italienne.

Lire aussi… Mauvaise nouvelle pour le leader : La Gantoise perd un de ses cadres défensifs pour plusieurs mois

Quatrièmes après ce sans-faute

Après ce septième succès contre le promu Louviérois, déjà accroché à la lanterne rouge, les Buffalos trônent en tête avec 6 points d'avance sur le Club de Bruges et 7 contre Anderlecht chez lequel ils se déplacent la semaine suivante. C'est au Parc Astrid que la bande à Rémy est stoppée dans son élan, battue 2-0. Les "Buffalos" conclueront cet exercice 2001-02 à la quatrième place, Genk étant finalement sacré. L'aventure de Patrick Rémy, elle, se sera terminée dès février 2002 avec un C4, Herman Vermeulen assurant l'intérim jusqu'à la fin de la saison.

La masterclass de maître René

En 1990-91, La Gantoise avait réussi le même bilan qu'aujourd'hui avec 6 victoires et un nul mais seulement 13/14 au compteur, la victoire étant encore à deux points à l'époque. Les "Buffalos" partagent d'ailleurs la tête de la compétition à égalité de points avec le Club de Bruges.

L'équipe de l'époque est alors dirigé par un certain René Vandereycken, dont c'est seulement la deuxième saison comme entraîneur. Dans son onze, il aligne quelques compères de ses années diaboliques sur les prés avec Erwin Vandenbergh et Danny Veyt, ainsi que quelques blases peut-être évocateurs pour les plus anciens : Dirk Medved, Laurent Dauwe, Frank Dauwen ou Erik Viscaal.

Mais l'invincibilité de la bande à maître René sera bien plus longue que celle de Patrick Rémy. La Gantoise devra en effet attendre la 17e journée et la fin de la première partie de saison pour mordre la poussière au Bosuil de l'Antwerp sur un cinglant 4-1. Les "Buffalos" restaient alors encore en tête du championnat avec deux points de plus qu'Anderlecht.

Entraîneur de l'année

Mais avec René Vandereycken et son football peu créatif, difficile de tenir sur la longueur pour rafler les lauriers. La Gantoise se fera non seulement coiffer par Anderlecht, mais aussi par le FC Malines et terminera à la 3e place, ce qui restait cependant une belle performance. Appréciée à sa juste valeur par les observateurs du football belge de l'époque qui récompensaient maître René du prix d'entraîneur de l'année. 

Des parcours inspirants pour l'équipe de Rik De Mil, qui signerait volontiers pour terminer aux mêmes positions à la fin de cet exercice. Même si, comme le dit l'adage, l'appétit vient en mangeant.

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