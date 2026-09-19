Le choix fort de Van Bommel qui divise : "Je reste persuadé qu’il peut encore rendre d’énormes services"

Scott Crabbé, journaliste football
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Le choix fort de Van Bommel qui divise : "Je reste persuadé qu’il peut encore rendre d’énormes services"
Photo: © photonews
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Thomas Meunier et Alexis Saelemaekers sont les deux absents les plus remarqués de la toute première liste de Mark van Bommel. Le cas du premier cité étonne particulièrement Philippe Albert, qui estime que son expérience pourrait faire défaut à l'arrière droit.

Alors que Thomas Meunier continue à opter pour des choix de carrière très compétitifs sur le plan sportif et a d'ailleurs commencé la saison comme titulaire en Premier League avec Sunderland, il fait partie des premiers déçus de l'ère Van Bommel. 

Déterminé à revenir

Notre sélectionneur lui a d'ailleurs confié avoir eu une discussion franche avec le Gaumais : "Je l'ai appelé pour lui faire part de la nouvelle... et il n'était pas content du tout, il n'était pas d'accord avec ma décision. J'ai apprécié cette réaction. Mais il pourra encore être important pour le groupe à l'avenir et je ne lui ferme pas la porte. C'est simplement une décision", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Une absence qui surprend Philippe Albert. N'y voyez pas de solidarité ardennaise mal placée : le consultant ne comprend tout simplement pas pourquoi Meunier n'est pas repris, sur base de son début de saison. Sans parler de ses états de service en sélection.

Meunier n'a pas offert les garanties suffisantes à Van Bommel

"Thomas est quelqu’un qui se donne toujours à fond, un grand professionnel, qui a pas mal bourlingué mais qui a aussi toujours été plus ou moins titulaire dans tous les clubs où il est passé. Moi, je reste persuadé qu’il peut encore rendre d’énormes services à notre équipe nationale. Thomas, pour moi, aurait dû être dans la sélection", estime Albert pour la RTBF.


Meunier n'avait pas livré une Coupe du Monde des plus rassurantes sur le plan défensif, il le paie sans doute. D'autant que la concurrence commençait à pousser : "Sabbe et Seys sont en train de progresser, c’est très bien. Mais à un moment, l’expérience internationale ne va-t-elle pas manquer à ces joueurs-là ?", s'interroge Albert en guise de conclusion. Les quatre premiers matchs nous apporteront déjà plusieurs éléments de réponse.

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