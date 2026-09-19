L'Inter Milan perd une de ses légendes, âgée de 83 ans

Fabien Chaliaud, journaliste football
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L'Inter Milan perd une de ses légendes, âgée de 83 ans
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Sandro Mazzola était devenu l’un des symboles de la grande équipe dirigée par Helenio Herrera dans les années 1960. Il aura joué à l'Inter tout au long de sa carrière.

Le football italien est en deuil. Sandro Mazzola, figure emblématique de l’Inter Milan et de la sélection italienne, est décédé à l’âge de 83 ans. Le club nerazzurro a annoncé la disparition de celui qui aura consacré l’intégralité de ses 17 saisons professionnelles à l’Inter.

Fils d'une autre légende

Fils de Valentino Mazzola, légende du Grande Torino disparue dans la tragédie de Superga en 1949, Sandro avait rapidement écrit sa propre histoire. Arrivé à l’Inter alors qu’il était encore enfant, il est devenu l’un des symboles de la grande équipe dirigée par Helenio Herrera dans les années 1960.

Avec les "Nerazzurri", Sandro Mazzola a remporté quatre titres de champion d’Italie, deux Coupes d’Europe des clubs champions et deux Coupes intercontinentales. Selon les statistiques de l’Inter, il a disputé 565 rencontres officielles et inscrit 158 buts sous le maillot milanais.

Vainqueur de l'Euro 1968

Son influence dépassait toutefois les frontières de son club. International italien à 70 reprises, il a participé au sacre de l’Italie à l’Euro 1968 avant d’atteindre la finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique.


Après sa retraite en 1977, Sandro Mazzola a poursuivi son parcours dans le monde du football, notamment dans des fonctions dirigeantes à l’Inter. Une immense figure du football italien disparaît, mais son héritage restera profondément associé à l’histoire du club nerazzurro.

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