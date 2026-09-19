L'Inter Milan perd une de ses légendes, âgée de 83 ans

Sandro Mazzola était devenu l’un des symboles de la grande équipe dirigée par Helenio Herrera dans les années 1960. Il aura joué à l'Inter tout au long de sa carrière.

Le football italien est en deuil. Sandro Mazzola, figure emblématique de l’Inter Milan et de la sélection italienne, est décédé à l’âge de 83 ans. Le club nerazzurro a annoncé la disparition de celui qui aura consacré l’intégralité de ses 17 saisons professionnelles à l’Inter.

Fils d'une autre légende

Fils de Valentino Mazzola, légende du Grande Torino disparue dans la tragédie de Superga en 1949, Sandro avait rapidement écrit sa propre histoire. Arrivé à l’Inter alors qu’il était encore enfant, il est devenu l’un des symboles de la grande équipe dirigée par Helenio Herrera dans les années 1960.

Avec les "Nerazzurri", Sandro Mazzola a remporté quatre titres de champion d’Italie, deux Coupes d’Europe des clubs champions et deux Coupes intercontinentales. Selon les statistiques de l’Inter, il a disputé 565 rencontres officielles et inscrit 158 buts sous le maillot milanais.

Vainqueur de l'Euro 1968

Son influence dépassait toutefois les frontières de son club. International italien à 70 reprises, il a participé au sacre de l’Italie à l’Euro 1968 avant d’atteindre la finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique.



Après sa retraite en 1977, Sandro Mazzola a poursuivi son parcours dans le monde du football, notamment dans des fonctions dirigeantes à l’Inter. Une immense figure du football italien disparaît, mais son héritage restera profondément associé à l’histoire du club nerazzurro.