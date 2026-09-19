L’UEFA et La Concacaf s’opposent à Infantino avec une exigence forte : "L’argent appartient au football"

La lutte de pouvoir au sein du football international connaît un nouveau rebondissement. Dans une lettre adressée au président de la FIFA, Gianni Infantino, l’UEFA et la Concacaf lui demandent de débloquer au moins 10 millions de dollars sur les réserves de l’instance mondiale pour chacune des 211 fédérations membres. Les tensions autour des projets controversés d’Infantino continuent ainsi de s’intensifier.

La lettre, signée par le président de l’UEFA Aleksander Čeferin et le patron de la Concacaf Victor Montagliani, intervient dans un contexte de tensions croissantes avec la FIFA. Selon leur analyse, l’instance mondiale du football devrait disposer de réserves avoisinant les 6 milliards de dollars à l’issue de la période 2023-2026. Un montant qui, d’après les deux confédérations, dépasserait largement les besoins nécessaires pour assurer la stabilité financière de la FIFA jusqu’à la Coupe du monde 2030.

Face à cette situation, l’UEFA et la Concacaf demandent que chaque fédération membre puisse recevoir au moins 10 millions de dollars au cours du cycle 2027-2030. Cette mesure représenterait une enveloppe exceptionnelle de 2,11 milliards de dollars, qui viendrait s’ajouter aux financements habituels déjà accordés aux fédérations.

Une nouvelle contestation du projet d’Infantino

Cette demande intervient quelques jours après le retrait du controversé projet FIFA Forward Enterprise porté par Gianni Infantino. Celui-ci prévoyait la création d’une nouvelle structure commerciale chargée notamment de gérer les droits commerciaux et les droits de billetterie des compétitions de la FIFA. Une société d’investissement devait prendre une participation de 21 % dans cette nouvelle entité.

Le projet avait suscité une importante opposition parmi les fédérations nationales et a finalement été abandonné après seulement quatre jours. Infantino avait auparavant indiqué aux fédérations qu’elles pourraient bén