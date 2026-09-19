L'un des meilleurs Diable du Mondial vers un forfait avec les Diables rouges ?

Fabien Chaliaud, journaliste football
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L'un des meilleurs Diable du Mondial vers un forfait avec les Diables rouges ?
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Absent lors de la victoire de Besiktas contre Marseille en Europa League, Leandro Trossard sera forfait ce week-end et ratera probablement les prochains matchs des Diables rouges. Il souffre d'un œdème osseux traumatique au niveau d'un os situé à l’arrière du pied.

Leandro Trossard est actuellement éloigné des terrains en raison d’une blessure au talon. Le Besiktas a annoncé samedi que l’attaquant belge souffrait d’un œdème osseux traumatique au niveau du calcanéum, l’os situé à l’arrière du pied.

Blessé depuis le 11 septembre

Le Diable Rouge avait ressenti des douleurs après la victoire de son équipe face à Erzurumspor (3-0), le 11 septembre, rencontre au cours de laquelle il avait inscrit son premier but sous les couleurs du club stambouliote. Touché au talon à la suite de plusieurs coups reçus dans cette zone, Leandro Trossard avait ensuite été contraint de déclarer forfait pour le match d’Europa League contre Marseille (victoire 4-1 de Besiktas).

Après avoir été examiné par le staff médical du Besiktas, l’international belge a passé plusieurs examens, dont une IRM et un scanner. Ceux-ci ont confirmé la présence d’un œdème osseux traumatique au niveau du calcanéum. Le club turc n’a toutefois donné aucune indication concernant la durée de son indisponibilité.

Pris en charge par le staff médical

"Le traitement de Leandro Trossard a été immédiatement pris en charge par notre équipe médicale et se poursuit actuellement", a précisé le Besiktas dans son communiqué.

Arrivé cet été en provenance d’Arsenal, champion d’Angleterre, Leandro Trossard avait rapidement trouvé ses marques à Istanbul avec ce premier but contre Erzurumspor. Malgré cette blessure, son nom figurait dans la première sélection du nouveau coach des Diables Rouges, Mark van Bommel, dévoilée vendredi en vue des quatre prochaines rencontres de Ligue des Nations.

🎥 "Il est temps pour moi de franchir une nouvelle étape" : Leandro Trossard fait ses adieux à Arsenal

Lors de la Coupe du monde 2026, le Limbourgeois fut l'un des meilleurs Diables sur la pelouse. Il avait été titularisé lors des six rencontres disputées par la Belgique et avait alors inscrit deux buts et délivré trois passes décisives.

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