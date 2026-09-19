Réaction Charleroi dur au mal avant la trêve et le Standard : "On a tous parfois besoin...de ne pas se voir"

Scott Crabbé, journaliste football
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Charleroi dur au mal avant la trêve et le Standard : "On a tous parfois besoin...de ne pas se voir"
Photo: © photonews
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Charleroi s'est assuré une trêve sereine en l'emportant contre le Cercle de Bruges. Tout n'est pas parfait, mais Mario Kohnen se montre satisfait de cette nouvelle victoire. Morceaux choisis de sa conférence de presse.

Face au Cercle de Bruges, Charleroi a bien débuté, avec une première demi-heure incisive, se récompensant par deux bust limpides : "Pendant 30-35 minutes, on a le contrôle complet, puis on baisse un peu de rythme. On était moins vifs dans la possession. Peut-être un peu trop sûrs de nous".

"On marque deux magnifiques buts, puis on offre cette réduction du score. C'est un match typique face au Cercle, avec une physionomie qui change très vite. Et beaucoup de deuxièmes ballons, de transitions, de centre dans le rectangle en fin de match", analyse Mario Kohen en conférence de presse.

Continuer à gagner, mais conserver des axes de travail

"Ce n'était pourtant pas si mal en deuxième mi-temps. Je suis très content des trois points parce qu'on est un pas plus loin dans la maturité. Des six matchs qu'on gagne, il n'y en a que deux où on a pas vraiment le contrôle. Et aujourd'hui, c'était la deuxième fois", poursuit l'entraîneur carolo.

Ses Zèbres ont été surpris : "On attendait que le Cercle sorte beaucoup plus. C'est aussi l'étape suivante : quand on domine, garder cette intensité, cette clarté dans les positions. Mais je suis déjà très satisfait de cette victoire dans la mentalité". 

Charleroi veut garder les pieds sur terre

Malgré le 18 sur 21 et la deuxième occupée au minimum jusqu'à demain, le staff ne s'emballe pas : "La saison dernière a été très dure. On doit rester calmes. La saison est encore longue". 

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Une volonté incarnée par Aiham Ousou. Le capitaine n'était pas loin de demander son changement à la reprise mais a mordu sur sa chique : "Ca montre la mentalité du groupe. Il part en équipe nationale, il avait vraiment très mal à la fin après un coup direct mais il voulait rester sur le terrain".

Voilà maintenant l'équipe face à trois semaines de coupure avec cette trêve internationale prolongée. Une trêve qui arrive au mauvais moment vu l'état de forme des troupes ? "Que ce soit au bon ou au mauvais moment, on a tous besoin de parfois ne pas se voir, de voir notre famille. Trois semaines, c'est long, mais c'est pareil pour tout le monde".

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