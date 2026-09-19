Mauvaise nouvelle pour le leader : La Gantoise perd un de ses cadres défensifs pour plusieurs mois

Le défenseur de La Gantoise Mouhamed El Bachir Ngom sera absent pour de longs mois. Le Sénégalais a été victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur.

Mauvaise nouvelle pour La Gantoise qui, dans l'euphorie de sa victoire de vendredi soir face au Standard, a enregistré un sérieux coup dur. Le leader de la Jupiler Pro League devra en effet composer sans Mouhamed El Bachir Ngom pour une longue période, le défenseur sénégalais ayant été victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur. C'est ce que le club a communiqué ce samedi en fin de matinée.

Bachir Ngom heeft een scheur in de voorste kruisband opgelopen en zal lange tijd buiten strijd zijn.



Iedereen binnen de club staat achter hem en wenst hem alle moed toe tijdens zijn herstel. Courage, Bach! 💙 pic.twitter.com/fA3fDS1Icu — KAA Gent (@KAAGent) September 19, 2026

Aligné d’entrée de jeu à la Planet Group Arena pour cette rencontre comptant pour la 7e journée, le défenseur de 26 ans a été contraint de quitter ses partenaires avant la demi-heure de jeu. Il a alors cédé sa place à l’Estonien Maksim Paskotsi.

Présent à chaque match

Arrivé cet été en provenance des Grasshoppers Zürich, Ngom s’était rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le dispositif des "Buffalos". Il avait ainsi débuté les 13 rencontres disputées par La Gantoise, championnat et Conference League compris, depuis le début de la saison. Dans une récente interview, l'un des tauliers de l'arrière garde "buffalo" avec Christian Burgess avait révélé avoir été contacté par d'autres clubs belges dans le passé, comme Dender et Anderlecht.

Cette longue absence représente donc un véritable casse-tête pour le staff gantois, qui devra désormais trouver une nouvelle solution au cœur de sa défense.



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"Tout le monde au sein du club le soutient et lui souhaite tout le courage possible pendant sa convalescence. Courage, Bach !" , a écrit le club gantois dans le X annonçant sa blessure.