Neerpede va se vider durant la trêve : deux Anderlechtois appelés pour la première fois en sélection

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La trêve internationale qui arrive sera particulièrement longue : on parle en effet de quatre matchs et 16 jours sans football domestique, soit presque une "double" trêve. Une excellente nouvelle pour les coachs devant encore travailler les automatismes... mais Vitor Bruno, lui, va voir partir une partie de son noyau en sélection.