Nouveau record pulvérisé : le bulldozer bavarois de Vincent Kompany un peu plus dans l'histoire

L'histoire de la Bundesliga vient d'être réécrite. Vendredi soir, l'attaquant anglais du Bayern a marqué deux fois contre l'Union Berlin, atteignant ainsi le cap impressionnant des 100 buts en Bundesliga. Il lui a fallu seulement 98 matches pour y parvenir.

Harry Kane s’est emparé du record de la Bundesliga avec une marge impressionnante de 100 buts en 98 matches. Le précédent record datait de 1977 et était détenu par Dieter Müller, qui avait eu besoin de 129 matches pour inscrire ses cent premiers buts dans l’élite allemande. Kane a donc atteint ce cap une trentaine de matches plus tôt.

L’attaquant, âgé de 33 ans, compte déjà 101 buts en Bundesliga après son doublé contre l’Union d'hier soir. Depuis son transfert de Tottenham au Bayern à l’été 2023, Kane est devenu l’un des attaquants les plus prolifiques du championnat allemand.

Kane encore plus rapide que Lewandowski

Les chiffres sont encore plus impressionnants lorsque l’on compare Kane aux autres grandes figures de la Bundesliga. Gerd Müller, le légendaire buteur du Bayern, avait eu besoin de 136 matches pour inscrire ses cent premiers buts. Robert Lewandowski, qui a dominé le football allemand pendant des années, en avait disputé 168.

Kane a en outre inscrit au moins 26 buts en championnat lors de chacune de ses trois premières saisons complètes. Pour sa première campagne, il avait même marqué à 36 reprises. La saison dernière, il a égalé ce total.

L’attaquant anglais entre dans un cercle très fermé

Avec ce record en Bundesliga, Harry Kane a également franchi un cap particulier. Il est l’un des rares joueurs à avoir inscrit au moins cent buts dans deux des cinq grands championnats européens. En Premier League, Kane compte actuellement 213 buts. Il avait marqué ses cent premiers buts en Angleterre en 141 matches sous le maillot de Tottenham.





En Allemagne, il a donc atteint ce total 43 matches plus rapidement et s’est solidement installé parmi les meilleurs buteurs de l’histoire de la Bundesliga. Le prochain défi est clair : atteindre les 200 buts en Bundesliga. Seuls cinq joueurs ont déjà franchi cette barre. Gerd Müller l’a fait le plus rapidement, après 234 matches. Kane doit donc encore inscrire 99 buts pour écrire une nouvelle page de l’histoire.