Officiel : un attaquant à plus de 80 buts en Pro League se recase en D2 saoudienne

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un attaquant à plus de 80 buts en Pro League se recase en D2 saoudienne
Photo: © photonews
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Cet été, l'aventure de Zinho Gano à Al-Raed a pris fin. La période de mercato a été assez longue à vivre pour l'attaquant, qui va finalement rester en Arabie saoudite. Il vient en effet de se recaser à Al-Okhdood, toujours en deuxième division locale.

Il y a deux ans, Zinho Gano s'est offert une première aventure à l'étranger après un bilan de 36 buts en 72 matchs pour le compte de Zulte Waregem. Formé au Club de Bruges, le garçon avait bien bourlingué en Belgique, écumant les clubs de Pro League, de Genk à Mouscron, en passant par Courtrai, l'Antwerp, Lommel, Ostende ou Waasland Beveren (84 buts parmi l'élite, 14 en D1B).

Une troisième saison d'affilée en Arabie saoudite

C'est l'Arabie saoudite qui accueilli celui qui est devenu international pour la Guinée Bissau, Gano rejoignant Faïz Selemani dans le club d'Al-Hazem.

Ses 16 buts avaient aidé l'équipe à monter en première division, mais son contrat n'avait pas été reconduit. La saison dernière, il a frappé plus fort encore, avec pas moins de 24 buts pour le compte d'Al-Raed.

Zinho Gano encore dans la course pour terminer meilleur buteur ?

Et pourtant, cet été, le natif de St-Katelijne-Waver a passé son temps à attendre, attendre la bonne proposition. Après plus de deux mois de tractations en coulisse, Zinho Gano (en photo au duel avec Merveille Bokadi) à Al-Okhdood.

Malgré ses deux saisons pleines (de buts) en deuxième division saoudienne, il faudra encore attendre pour le voir parmi l'élite.

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Zinho Gano

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